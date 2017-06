Show impossibile di Filippo Lanza: recupera un pallone sugli spalti e lo trasforma in punto

Filippo Lanza si è reso protagonista di un’azione impossibile durante Italia-Brasile, terza partita della World League 2017 di volley maschile. Alla Adriatic Arena di Pesaro, lo schiacciatore ha firmato il punto del 17-10 nel secondo set al termine di un’azione entrata di diritto tra le più belle degli ultimi anni.

L’azzurro è andato a recuperare un pallone letteralmente sugli spalti, praticamente in braccio a delle spettatrici incredule di quello che stava succedendo. Bagher rovesciato, i compagni possono rigiocare, i Campioni Olimpici non chiudono l’azione, Giannelli vuole fare entrare il compagno nella storia, gli alza un pallone stupendo e lui attacca divinamente. Azione da stropicciarsi gli occhi, vero spot per il volley.