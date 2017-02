Zaytsev: “Posso fare meglio di così, ora vedrete uno Zar diverso"

Ivan Zaytsev è pronto per la grande sfida di domenica pomeriggio. La sua Perugia sfiderà Civitanova nel big match della 21^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Lo Zar insegue assolutamente una vittoria per evitare che la Lube possa scappare e sostanzialmente ipotecare la conquista della regular season. Lo schiacciatore dei Block Devils ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Ivan non è soddisfatto del suo rendimento in questa prima parte di stagione: “Posso fare molto, molto meglio. Per un perfezionista come me non può essere questo il rendimento che mi soddisfa. Sto cercando di trovare il mio ritmo come schiacciatore visto che a volte sono meno brillante in attacco, altre volte in ricezione. D’ora in poi vedrete uno Zaytsev diverso…

Non voglio entrare nei dettagli, ma da metà gennaio in poi per me sono cambiate molte cose, avendo mutuato il mio metodo di lavoro ed essendo riuscito a limare alcune situazioni delle quali sono sicuro che ne trarrò un grande beneficio. Soprattutto quest’ultima settimana, avendo saltato la trasferta di Belgorod, è stata fondamentale. Ma non vado oltre e spero che ve ne accorgerete, perché mi sento bello carico e con la spalla pronta a girare sino al termine della stagione”.

Le Finali di Champions League si disputeranno a Roma e saranno organizzate proprio da Perugia: “Io ci penso. Per me Roma è tutto. È la città dove ho conosciuto mia moglie. Tanti ricordi. Lì ai Mondiali 2010 è cominciata la mia avventura in Nazionale. Può diventare il posto per realizzare un grande sogno. Intanto però pensiamo a battere Civitanova…”.

Sulla partita di domenica: “Non nascondo che per me sarà un’emozione particolare , visto che ho vissuto con quella maglia due anni bellissimi, iniziando a vincere e crescendo sotto tutti i punti di vista. Ma per noi questa è una gara da vincere: non possiamo lasciarli scappare e dobbiamo difendere il secondo posto in classifica.

L’esito della gara si deciderà in difesa e si giocherà punto a punto. Anche se nelle seconde parti dei set sia noi e anche loro abbiamo la possibilità di fare dei filotti grazie alle battute. Loro sono al massimo della forma e giocano una pallavolo di altissimo livello. Dovremo sfruttare la forza del nostro pubblico e giocare molto aggressivi sin dalla battuta e in particolare in difesa, puntando a destabilizzare il loro gioco basato su un cambio palla molto solido”.

Per lo Zar non sarà comunque la gara dell’anno “ma è molto importante perché ci permette di valutare gli equilibri attuali e potremo constatare a che livello siamo rispetto a loro, visto che è passato un po’ di tempo dall’ultima sfida. Lo sarà anche per la Lube, che deve capire come rapportarsi rispetto a noi. In chiave playoff ci permetterà di capire in cosa dobbiamo migliorare per essere superiori”.