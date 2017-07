Zaytsev prova le nuove scarpe Mizuno e torna ad allenarsi: la Nazionale riabbraccia lo Zar

Ivan Zaytsev ha provato i modelli di scarpe Mizuno che la multinazionale gli ha fatto pervenire a Cavalese (Trento) dove l’Italia è in collegiale in vista degli Europei 2017 in programma a fine agosto in Polonia. Lo Zar ha chiesto delle soluzioni particolari (calzature alte).

La querelle sulle scarpe (lo shoegate come è stato ribattezzato da alcuni) si è risolto in settimana anche grazie all’intervento di Giovanni Malagò, ora si aspetta che il giocatore sia a proprio agio con le Mizuno piuttosto che con le predilette Adidas, suo sponsor personale che voleva portare anche in Nazionale.