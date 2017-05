Zaytsev: “Resto a Perugia, ho un contratto"

Ivan Zaytsev scaccia tutti i dubbi sul suo prosieguo della carriera. Alla vigilia della Wings for Life al Castello Sforzesco di Milano, lo Zar ha rilasciato delle importanti dichiarazioni all’Ansa: “Resto a Perugia senza dubbio: ho un contratto e siamo all’interno di un percorso di crescita. Peccato aver chiuso la stagione con zero titoli: l’anno prossimo dovremo riscattarci. Mi manca giocare da opposto ma cerco di migliorare come schiacciatore”.

Ivan Zaytsev è motivatissimo in vista degli Europei 2017 di volley maschile, in programma in Polonia a settembre: “Abbiamo tutto per vincere. Il podio non può più bastare. Arriviamo da due argenti e un bronzo nelle ultime tre edizioni: li ritengo degli ori mancati”.