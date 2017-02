Alex Zanardi: "Se il fisico me lo permetterà, a Tokyo 2020 ci sarò"

Quando vincere non basta perché la fame di vittorie è ancora tanta, si pensa sempre al futuro e ai nuovi obiettivi da porsi. Deve essere stato così anche per Alex Zanardi che nell’occasione del convegno “Progettare per lo sport paralimpico” ha raccontato le sue aspirazioni per il futuro, più o meno prossimo.

" Nessuno è un super-uomo. Se tutti noi potessimo volare e Usain Bolt sapesse ‘solo’ essere l'uomo più veloce del mondo nei 100 metri piani, probabilmente si sentirebbe un disabile "

Alex Zanardi - Paralimpiadi Rio 2016LaPresse

" Andrò a Tokyo nel 2020 solo se il fisico me lo permetterà. A prescindere dal fatto se ce la farò o meno a partecipare da atleta, il progetto che ho in mente sarà comunque quello di reclutare disabili da far crescere come sportivi, da preparare alle competizioni in vista di questo prestigioso appuntamento. Io sono esperto soprattutto di handbike e continuerò a lavorare perché in questa disciplina si continui a competere ad alti livelli "

Come sempre, Alex Zanardi ha dato lezioni di sport, raccontando delle sue medaglie e dell’esperienza olimpica ma non solo, ha dato anche lezioni di vita. Ha chiacchierato con i presenti e ha consigliato ai più giovani quale approccio avere nei confronti delle difficoltà, di qualsiasi natura esse siano.

" Mio padre mi diceva sempre di girare la testa, di guardare gli altri, se necessario anche copiare, e poi prendere la propria strada, perché copiando a scuola si prende 5, ma è già un buon punto di partenza. Dopo il mio incidente non mi sono vergognato di accettare l'aiuto degli altri, ho girato la testa, ho osservato, ho chiesto e insieme ci siamo rimessi in gioco, trasformando le mie passioni in attività. Il mio compito è motivare le persone? È una cosa molto bella quando mi riesce, ma non deve essere l'obiettivo, perché ognuno ha il diritto di fare uscire dall'altro orecchio le nozioni che sono entrate in quello opposto. Sono venuto qui per portare la mia esperienza e il mio punto di vista spero interessante, visto che nella mia vita sono riuscito a infilarci un sacco di cose "