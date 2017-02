Bebe Vio: “Amo le protesi e le cicatrici: sono la mia normalità”

Martedì sera, Bebe Vio ha ricevuto quello che potrebbe essere considerato l’Oscar per la sua grande annata sportiva, coronata dalla splendida avventura alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro, dove ha conquistato una medaglia d’oro nel fioretto individuale e un bronzo nella gara a squadre. Il Laureus Award l’ha riportata in cima al palcoscenico, lì dove non ha mai avuto problemi a mostrarsi per quello che è, senza remore o vergogna per i segni evidentissimi di quella spaventosa malattia che l’ha colpita quando aveva soltanto 11 anni. Poco prima di ricevere il premio, Bebe ha parlato rilasciando una bella intervista a “Il Giornale”, di cui vi riportiamo i passaggi principali.

I segni della malattia sul corpo

“Amo le mie protesi, rappresentano quello che sono: 50 e 50, mezza donna e mezzo robot. E amo le mie cicatrici, sono la mia normalità. La chirugia plastica, per me, è senza senso. Se serve per piacersi, va bene, ma ci sono in giro certi orrori...”.

Vivere la vita, vivere felice

“Io sono felice. Considerando che il 97% delle persone che hanno contratto la mia stessa malattia, di solito muoiono... e invece io sono ancora qui, e mi diverto un casino. Ho un messaggio per tutti: alzatevi e fate qualcosa. Nella vita bisogna lottare, sempre”.

Una vita piena di impegni e soddisfazioni

“Non ho una giornata tipo. Ho molti impegni. Ho fatto la maturità un mese prima delle Paralimpiadi, e adesso lavoro, sto facendo uno stage a Fabrica. Poi ci sono le serate, la moda. Sto vivendo un sogno”.