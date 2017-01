Bebe Vio che onore! E' candidata per i Laureus Sport Awards con Bolt, Phelps e il gotha dello sport

Bebe Vio è ormai diventata a tutti gli effetti una grande star dello sport internazionale. Vederla invitata alle sfilate di Dior o in un Galà con le più grandi personalità e celebrità non dovrebbe più stupire. La campionessa paralimpica veneta proprio oggi ha ricevuto la notizia di essere una delle candidate per i Laureus World Sports Awards 2017, gli Oscar dello sport, che si terranno a Montecarlo il 14 febbraio. La schermitrice, in lizza per la categoria sport Paralimpici, sfiderà le campionesse di nuoto Ihar Boki (Bielorussia) e Sophie Pascoe (Australia), la velocista ipovedente cubana Omara Durand, il pesista iraniano Siamand Rahman e il maratoneta svizzero su carrozzina Marcel Hug.

Bebe Vio si troverà fianco a fianco con il gotha dello sport mondiale da Usain Bolt a Michael Phelps, da Simone Biles a Katie Ledecky passando per LeBron James, Steph Curry e Cristiano Ronaldo protagonista di tre nomination, sia a livello individuale che di squadra con il Portogallo e il Real Madrid. Nella categoria Sportsman Awards: in lizza oltre al già citato Bolt troviamo Mo Farah e Andy Murray, oro olimpico e numero uno del mondo.

Tra le rivelazioni del 2016 oltre a Nico Rosberg troviamo tre squadre: il Leicester City di Claudio Ranieri, l'Islanda, che ha raggiunto i quarti di finale agli Europei dopo aver sconfitto l'Inghilterra, e la nazionale delle Figi, oro alle Olimpiadi nel rugby a 7. I nomi dei vincitori verranno scelti dai membri della Laureus World Sports Academy mentre la novità riguarda la possibilità data agli appassionati di poter votare il “momento sportivo dell’anno”.