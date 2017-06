La Nazionale Italiana di basket in carrozzina ai Mondiali! Vinto lo spareggio contro Israele

Quanta sofferenza ma alla fine il traguardo tanto ambito è stato tagliato. L’Italia del Basket in Carrozzina ha vinto soffrendo lo spareggio contro Israele, nella finale per il settimo posto dell’Europeo di Tenerife, ottenendo l’ultimo pass disponibile per i mondiali di Amburgo in programma nella seconda metà d’agosto nel 2018.

Grande risultato per un gruppo molto rinnovato, il più giovane di tutta la rassegna continentale che ha saputo gettare comunque fuori il cuore oltre l’ostacolo e confermarsi nell’elite mondiale. Giusto premio per una squadra che ha fatto vedere nel corso di questo Europeo potenzialità enormi, combattendo alla pari con chiunque, al netto di passaggi a vuoto dovuti all’inesperienza e fisiologici per giocatori che si affacciavano per la prima volta su questo tipo di palcoscenico.

La gara che regala agli azzurri l’ambito lasciapassare è spigolosa e sofferta: percentuali misere in attacco, nervosismo e molti errori, impediscono alla Nazionale di trovare il ritmo. Israele non ne approfitta nei primi 20 minuti, ma poi prova la fuga in un inizio di terzo quarto duro dove Israele vola sul +7 prima che Ghione riesca a ribaltare l’inerzia con una serie di canestri sottocanestro che rimettano la sfida sui binari dell’equilibrio. Il finale è punto a punto ma grazie alla precisione ai tiri liberi di capitan Carossino, la vittoria arriva. Finisce 59-53.