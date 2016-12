OneDayOneChampion: Alex Zanardi, l’uomo che a 10 minuti dalla morte costruì la leggenda

Mi trovo qui a cercare di condensare in poche righe un pensiero su Zanardi e so già che il rischio è di trasformarlo in un trattato di retorica, un qualcosa che dopo quattro righe resta indigesto a chi legge e soprattutto al protagonista. Alex, o se preferite Zanna, detesta essere chiamato supereroe e reputa assurdo che ogni sua frase ("La vita è come il caffè…") diventi uno slogan per cappellini e magliette. Detesta l’esposizione mediatica che porta la gente a "considerarlo uno di casa, come la Carrà". Zanardi è un uomo che vive le sfide di tutti i giorni. La più difficile? Cercare di essere un buon padre, nel ricordo del suo superman – questa volta sì -, papà Dino, che gli insegnò una grande virtù: la curiosità.

Londra 2012, Italia, Alex Zanardi (AP/LaPresse)LaPresse

Dal Lausitzring a Berlino

Impossibile, però, non partire da lì. Da quel 15 settembre 2001 al Lausitzring, Germania, lo spartiacque tra la prima e la seconda vita di Alex da Castel Maggiore. Da Zanardi che corse 44 Gran Premi in Formula 1 e vinse due mondiali in Formula Cart si passa a Zanardi che in handbike vince 4 ori e 2 argenti paralimpici e 8 ori mondiali. Certo, in mezzo ci sono otto arresti cardiaci, quattro giorni di coma, sedici operazioni e un’estrema unzione dal cappellano del circuito. C’è anche quel momento in cui il Dottor (ma prima ancora amico) Terry Trammell scivola in pista, pensando che la causa sia l’olio e non il sangue di Zanna, per andare a soccorrerlo e l’istante in cui insieme al capo dell’equipe medica, Steve Olvey, decide di trasportarlo in elicottero a Berlino in una corsa contro il tempo. Un volo di 25 minuti.

" Alex aveva perso il 70 per cento del sangue presente nel suo corpo. I medici di terapia intensiva ci hanno detto che se fossero passati altri 10-15 minuti, non avrebbero avuto la possibilità di salvarlo "

Al risveglio Zanna apprezza quello che è rimasto di lui per il solo fatto di essere vivo. Dentro trova la forza per trasformare il momento peggiore della sua vita nel trampolino per la rinascita. Il percorso prevede molte tappe, a tutti noi arcinote: la sua carriera in handbike, cominciata nel 2007, quando arriva quarto alla maratona di New York con un solo mese di allenamento; l’Ironman 2014, quando alle Hawaii dopo 4 chilometri a nuoto, 180 in handbike e 42 di maratona in carrozzina, stabilisce il suo miglior tempo, 9 ore e 47'; i successi a Londra e Rio. Questi risultati sono il frutto di una meticolosità incredibile nel lavoro quotidiano, di una cura dei dettagli che l’ha portato a studiare, progettare e migliorare un mezzo su misura per lui, per le sue caratteristiche. Ma sono quasi secondari.

" La felicità non è nel risultato: quando hai conquistato una medaglia è già finito tutto. Felicità è quello che c’è prima del traguardo, fare una cosa amandola. L’ambizione è il colpo di reni che ti permette di tagliare la linea prima degli altri, ma solo la passione ti porta sino a lì "

Un autogrill sulla Genova-Ventimiglia

Passione e curiosità: gli insegnamenti di papà Dino. Come nel 2007, quando in un autogrill dalle parti di Savona, sulla Genova-Ventimiglia, Vittorio Podestà pensò che una BMW X5 nuova fiammante stesse occupando abusivamente il posto riservato ai disabili. Era di Zanna e da lì nacque un’amicizia e una domanda, guardando il tetto dell'auto del futuro compagno di vittorie alle Olimpiadi: "Cos’è quella cosa lì?". Già, l’handbike, l’inizio di una storia che conoscete tutti perché quando dicono che una cosa è impossibile, si può anche rispondere: "Bon, adesso la facciamo". Parola di Alex Zanardi al quale fregherà poco di essere votato atleta dell’anno perché la felicità è altro e parte da lontano:

" È in quel letto d’ospedale che ho vinto le medaglie olimpiche "