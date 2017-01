Paralimpiadi Invernali Pyeongchang 2018: Russia esclusa per doping

Dopo l’esclusione dalle Paralimpiadi estive di Rio 2016, la Russia è stata bandita anche dalla prossima edizione invernale di Pyeongchang 2018. Lo ha annunciato il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), secondo cui “la Russia non ha messo in atto le riforme per combattere il presunto doping di Stato denunciato dalla Wada“. Il Comitato Paralimpico Russo, tuttavia, ha fatto sapere che i propri atleti continueranno ad allenarsi e prepararsi per l’appuntamento del prossimo anno in Corea del Sud. Una vicenda, dunque, destinata a vivere ulteriori sviluppi.