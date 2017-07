World Games 2017: tutti i convocati dell’Italia

L’Italia sarà presente con un nutrito contingente ai World Games 2017, in programma a Wroclaw (Polonia) dal 20 al 30 luglio. Le Olimpiadi degli sport non olimpici sono uno dei grandi eventi della stagione, un appuntamento imperdibile per tutte quelle discipline che non hanno l’onore della ribalta a cinque cerchi. La nostra Nazionale proverà a farsi onore e a difendere il primo posto nel medagliere di tutti i tempi: abbiamo un oro di vantaggio sugli USA da stringere con le unghie e con i denti. Di seguito i convocati dell’Italia per i World Games 2017, in attesa delle ultime ufficializzazioni.

AIR SPORTS:

Aliante acrobatico: Luca Bertossio

Canopy piloting: 2 azzurri (nominativi da comunicare)

TIRO CON L’ARCO:

Tiro alla targa compound: Marcella Toniola

Tiro di campagna: Amedeo Tonelli, Jessica Tomasi, Giuseppe Seimandi

Arco nudo: Cinzia Noziglia

BILIARDO:

Carambola 3 sponde: Marco Zanetti

BOCCE:

Volo: Caterina Venturini, Serena Traversa, Davide Manolino, Mauro Roggero

Raffa: Marina Braconi, Giuliano Di Nicola, Gianluca Formicone, Elisa Luccarini

Petanque: Fabio Dutto, Diego Rizzi

BOWLING:

Alessandro Spada, Massimiliano Celli

CANOA POLO:

Italia maschile (convocazioni da diramare)

Italia femminile (convocazioni da diramare)

DANZA SPORTIVA:

Danze latino americane: Giacomo Lazzarini, Roberta Benedetti

Danze standard: Francesco Galuppo, Debora Pacini

Salsa: Simone Sanfilippo Tabò, Serena Maso

GINNASTICA:

Ginnastica aerobica – Coppia: Michela Castoldi, Davide Donati

Ginnastica aerobica – Gruppo: Michela Castoldi, Davide Donati, Sara Natella, Emanuele Caponera, Paolo Conti

Ginnastica ritmica: Veronica Bertolini

JIU JITSU:

Duo: Convocazioni da diramare

Fighting 55kg (femminile): Convocazioni da diramare

Fighting 62kg (femminile): Convocazioni da diramare

Ne-Waza 55kg (femminile): Convocazioni da diramare

Ne-Waza 94kg (maschile): Convocazioni da diramare

KARATE:

60kg: Mattia Busato

55kg: Sara Cardin

KICKBOXING:

65kg (femminile): Convocazione da diramare

SALVAMENTO:

Federico Gilardi

Daniele Sanna

Jacopo Musso

Andrea Vittorio Piroddi

Sasha Andrea Bartolo

Silvia Meschiari

Cristina Leanza

Serena Nigris

Federica Volpini

Laura Pranzo

MUAY THAI:

81kg: Manuel Magi

ORIENTAMENTO:

Carlotta Scalet

POWERLIFTING:

72kg: Antonella Orsini

PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE:

Individuale (maschile): Luca Lucaroni

Individuale (femminile): Silvia Nemisio

Coppie artistico: Luca Lucaroni/Rebecca Tarlazzi, Marco Garelli/Sara Venerucci

Danza: Alessandro Spigai/Elena Leoni, Andrea Bassi/Silvia Stibilj

PATTINAGGIO A ROTELLE:

Giulia Lollobrigida, Giulia Bongiorno, Giulia Bonechi

Giuseppe Bramante, Daniel Niero, Stefano Mareschi

ARRAMPICATA SPORTIVA:

Lead (maschile): Stefano Ghisolfi, Francesco Vettorata

Speed (maschile): Ludovico Fossali, Leonardo Gontero

SQUASH:

Yuri Farneti

NUOTO PINNATO:

400m: Davide De Ceglie

50m, 100m, 200m: Erica Barbon

200m (maschile): Kevin Zanardi, Andrea Pegoraro

200m (femminile): Isabella Brambilla

4x100m (maschile): Davide De Ceglie, Kevin Zanardi, Cesare Fumarolo, Stefano Figini

4x100m (femminile): Erica Barbob, Isabella Brambilla, Silvia Baroncini, Giorgia Viero

SCI NAUTICO:

Wakeboard (femminile): Alice Virag, Giorgia Gregorio

Waterski slalom (femminile): Beatrice Ianni

Waterski jump (femminile): Marialuisa Pajni

Wakeboard (maschile): Massimiliano Piffaretti

Waterski slalom (maschile): Thomas Degasperi

Waterski tricks (maschile): Nicholas Benatti

Waterski jump (maschile): Luca Spinelli