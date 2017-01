Carolina Kostner: “Magnifico risultato ma questo bronzo è solo l'inizio..."

Splendida medagliata di bronzo ieri ai Campionati Europei di pattinaggio di figura 2017, Carolina Kostner è stata ovazionata non solamente dagli appassionati italiani, anche dal pubblico ceco della Ostravar Arena per la sua prestazione nel programma libero sulle note del Nisi Dominus di Antonio Vivaldi. “Ci sono state prestazioni magnifiche questa sera e sono onorata di farne parte. Non ho commesso grandi errori, ma c’è sempre qualche aspetto che si può migliorare“, ha dichiarato l’azzurra al sito della federazione internazionale. “È stato difficile e divertente allo stesso tempo. C’era un po’ paura, ma la gioia era molta di più. Ho preso il via di un viaggio che non è ancora finito, questo è solo l’inizio“. Un’allusione alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018?

Molto soddisfatta, naturalmente, la vincitrice russa Evgenia Medvedeva: “Non avevo battuto il mio record nel programma corto, quindi volevo assolutamente farlo nel libero. Sono contenta di aver stabilito il primato, anche se non era il mio obiettivo principale. Mi sentivo bene, tutto era fantastico – il ghiaccio, il pubblico, la pattinata. Ho capito quanto mi pace questa competizione, e volevo godermela il più possibile“.

Queste, infine, le parole della medagliata d’argento, l’altra russa Anna Pogorilaya: “Ho deciso di rendere il mio programma più difficile e sono riuscita a fare più di quanto previsto. Ho messo tutte le combinazioni nella seconda metà. Sono contenta, perché avevo ancora molta energia e sono riuscita a gestire i cambiamenti delle combinazioni senza perdere punti“.

giulio.chinappi@oasport.it