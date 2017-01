Carolina Kostner verso la decima meraviglia: solo lei contro la Russia

La giornata di oggi assegnerà le medaglie della prova femminile ai Campionati Europei di pattinaggio di figura 2017. Un momento attesissimo dal pubblico italiano, che potrebbe rappresentare un nuovo capitolo della già leggendaria carriera di Carolina Kostner: terza dopo il programma corto, l’atleta altoatesina andrà infatti alla ricerca di una decima medaglia continentale, oltretutto con una lunga pausa dalle competizioni alle spalle.

Lo short program ci ha fatto subito capire che il titolo continentale, per il secondo anno consecutivo, sembra essere destinato ad andare in direzione della formidabile diciassettenne moscovita Evgenia Medvedeva. Carolina ha però fatto capire di essere l’unica in grado di scalfire l’egemonia dello squadrone russo, mettendosi alle spalle, seppur di un paio di decimi, la giovanissima Maria Sotskova. Ed anche Anna Pogorilaya, attualmente seconda, non appare poi così distante.

Chiaramente l’obiettivo primario sarà quello di conservare la terza posizione dagli assalti della sedicenne Sotskova, che sicuramente rappresenta la più attaccabile delle russe, non tanto per la quantità di talento – che certamente non le manca – ma piuttosto perché si tratta di una ragazza esordiente che per la prima volta si troverà a lottare per un podio così importante. Tocca dunque a Carolina smentire coloro che già preconizzavano l’inevitabile tripletta russa in questa prova.

Se Kostner sarà la grande attrazione del programma libero, non va dimenticato che l’Italia avrà la possibilità di ben figurare anche con Roberta Rodeghiero, ottava dopo il programma corto ma non troppo distante dalla quinta posizione della francese Laurine Lecavelier, piazzamento che potrebbe portarla a ripetere il risultato dello scorso anno. In ballo c’è anche la possibile terza quota femminile che l’Italia potrebbe guadagnare in vista degli Europei 2018.