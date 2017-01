Clamoroso, penalizzati Cappellini-Lanotte: perdono la leadership

La Commissone dell’ISU ha rianalizzato ieri sera la short dance dei Campionati Europei di pattinaggio di figura 2017 e – cosa che non avviene quasi mai – ha deciso di modificarne il risultato assegnando un punto di penalità ad Anna Cappellini e Luca Lanotte per un sollevamento prolungato con un elemento di troppo: un vero peccato per la coppia azzurra, che aveva ottenuto il primo posto con 76.65 punti. Gli Azzurri perdono così la prima posizione e la conseguente “piccola medaglia” d’oro che viene assegnata per il singolo segmento di gara.

La decisione, presa durante le fasi finali del programma libero delle coppie d’artistico, e dunque inizialmente passata inosservata, è sicuramente fonte di delusione per Anna e Luca, ma l’aspetto positivo è che la classifica resta comunque molto corta ed aperta ad ogni soluzione: ora al comando della rassegna di Ostrava ci sono i russi Ekaterina Bobrova e Dmitri Soloviev con 76.18 punti, contro i 75.65 punti degli Azzurri ed i 75.48 punti dei campioni in carica, i francesi Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron.

Precisiamo che, se la Commissione ISU ha preso questa decisione è perché evidentemente l’infrazione da parte di Anna e Luca c’è effettivamente stata, ma appare quanto meno strano che i giudici non se ne siano resi conto al momento di pubblicare i punteggi.