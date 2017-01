Una magia sul ghiaccio di Ostrava: Cappellini-Lanotte d'argento nel libero!

Anna Cappellini e Luca Lanotte hanno conquistato la medaglia d’argento della danza ai Campionati Europei di pattinaggio di figura 2017, salendo sul podio continentale per il quinto anno consecutivo. La coppia azzurra ha infatti realizzato un magnifico programma nella free dance, ottenendo il secondo punteggio di giornata con 110.99 punti: Anna e Luca si sono guadagnati 54.69 punti di technical elements e 56.30 punti per le componenti del programma, annullando di fatto l’effetto della penalità che era stata assegnata loro a posteriori nella short dance. Al termine di un’attesa snervante, infatti, il punteggio totale di 186.64 punti – nuovo primato della coppia italiana – è bastato per scavalcare di soli otto centesimi i russi Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev, che avevano un leggero vantaggio dopo il primo segmento di gara. Questi ultimi hanno di fatto ottenuto 110.38 punti nella free dance ed un totale di 186.56 punti.

A conquistare il titolo per il terzo anno consecutivo sono stati i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, che hanno offerto una grande prestazione nella free dance dopo una prova sotto tono nella short dance, chiusa al terzo posto. I campioni in carica sono stati i migliori sia per quanto riguarda il punteggio tecnico (56.87 punti) che per le componenti del programma (57.32 punti), guadagnando 114.19 punti di parziale e 189.67 punti di totale. Un punteggio non elevatissimo per loro, ma più che sufficiente per conquistare la medaglia d’oro con tre punti di margine su Anna e Luca.

Peccato, invece, per Charlène Guignard e Marco Fabbri, autori di una rovinosa caduta su un sollevamento, costata ben due punti di penalità: quarti dopo la short dance, i vicecampioni italiani hanno ottenuto solamente il settimo punteggio di giornata (93.22 punti, con 44.76 punti di tecnico e 50.46 punti di components), chiudendo sesti con 163.68 punti di totale. Ad approfittarne sono stati gli israeliani Isabella Tobias / Ilia Tkachenko, quarti con 169.29 punti, e la seconda coppia russa Alexandra Stepanova / Ivan Bukin, quinta con 166.93 punti.

La classifica finale delle coppie di danza:

1. Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron (FRA) 189.67

2. Anna Cappellini/Luca Lanotte (ITA) 186.64

3. Ekaterina Bobrova/Dmitri Soloviev (RUS) 186.56

4. Isabella Tobias/Ilia Tkachenko (ISR) 169.29

5. Alexandra Stepanova/Ivan Bukin (RUS) 166.93