Europei di pattinaggio: Italia, nel mirino doppia medaglia con Kostner e Cappellini/Lanotte

I Campionati Europei di Ostrava 2017 segneranno, per l’Italia del pattinaggio, il ritorno in una grande competizione internazionale di Carolina Kostner, dopo tre anni di assenza. La campionessa altoatesina, che nella rassegna continentale vanta ben nove medaglie, non è certo tornata sul ghiaccio per fare da figurante, e andrà chiaramente alla ricerca del podio numero dieci, che la farebbe entrare ancora di più nella leggenda di questo sport.

Con il rientro di Carolina, la squadra azzurra potrà dunque contare su due carte da medaglia come nel 2014: Anna Cappellini e Luca Lanotte, che quell’anno vinsero addirittura l’oro, proveranno a salire sul podio per la quinta volta consecutiva agli Europei, impresa non facile ma comunque alla loro portata. Qualora dovessero arrivare queste due medaglie, la competizione sarebbe più che riuscita per l’Italia, visto che la concorrenza sarà di livello molto elevato sia per Kostner che per i danzatori.

Kostner Sochi 2014 LaPresse

Assai difficile, per non dire impossibile, il ripetersi della magica edizione di Helsinki 2009, quando l’Italia tornò a casa con ben tre medaglie d’argento con la solita Carolina Kostner, i danzatori Federica Faiella / Massimo Scali ed il sorprendente Samuel Contesti. Gli outsider non mancheranno nella squadra azzurra, e se tutto andrà bene molti potranno puntare ad un onorevole piazzamento nella top ten: pensiamo alle due coppie di artistico Nicole Della Monica / Matteo Guarise e Valentina Marchei / Ondřej Hotárek, ma anche a Roberta Rodeghiero, Ivan Righini ed alla coppia di danza Charlène Guignard / Marco Fabbri.

Infine, vi saranno alcuni giovani esordienti che punteranno soprattutto a fare esperienza: Maurizio Zandron fra gli uomini, la coppia di artistico Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini e quella di danza Jasmine Tessari / Francesco Fioretti.

Video - Free Dance Program: Cappellini-Lanotte 04:35

