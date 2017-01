Europei Pattinaggio artistico 2017: programma, calendario, dirette tv e live streaming

Mercoledì 25 gennaio si alzerà il sipario sugli Europei di Pattinaggio artistico, a Ostrava, in Repubblica Ceca. La rassegna continentale avrà luogo dal 25 al 29 gennaio, e verrà organizzata per la prima volta da una città ceca dopo la scissione della Cecoslovacchia nel 1993.

La kermesse vedrà tra le favorite per il singolo femminile Carolina Kostner, che ha già dimostrato di essere in ottima forma a dicembre, al rientro sulla scena internazionale, palco che non calcava dai Giochi Olimpici di Sochi del 2014.

Le gare saranno in diretta streaming e sui canali Eurosport, con la massima copertura su Eurosport, Eurosport 2 ed Eurosport Player.

Calendario e programma: da mercoledì 25 a domenica 29 gennaio

Mercoledì 25 gennaio

14:00 DONNE – Corto

18:45 COPPIE – Corto

Giovedì 26 gennaio

12:00 DANZA – Corto Danza

19:00 COPPIE – Libero

Venerdì 27 gennaio

11:15 UOMINI – Corto

18:00 DONNE – Libero

Sabato 28 gennaio

13:30 DANZA – Libero Danza

17:50 UOMINI – Libero

Domenica 29 gennaio

Dirette TV sui canali Eurosport

Sin dal primo giorno di gara, con il programma corto delle donne, fino al termine della rassegna, potrete vivere le emozioni degli Europei di pattinaggio artistico su Eurosport tutti i giorni con il programma maschile, femminile e delle coppie.

Calendario risultati maschili e femminili

Live-streaming: Eurosport Player a partire da 4.99€ al mese!

Dal 25 al 29 gennaio, gli Europei di pattinaggio artistico sono anche su Eurosport Player. Tramite una semplice sottoscrizione sarà possibile vedere la rassegna europea anche da mobile (lo stesso abbonamento è valido su più dispositivi).

Eurosport Player permette di fare tutto questo abbonandosi in due maniere differenti: con la sottoscrizione “Fedeltà” a 4.99€ al mese per 12 mesi oppure con l’abbonamento mensile, a 6.99€ al mese, senza vincolo di rinnovo.

Eurosport Player

Gli Italiani in gara

L’atleta azzurra più attesa è Carolina Kostner. Tante e alte le aspettative nei suoi confronti, perché Carolina ha sempre portato a casa una medaglia nelle rassegne continentali dal 2006 al 2014 (5 ori, 2 argenti e 2 bronzi) e punta alla decima in carriera.

che gareggerà nel singolo femminile per centrare la top ten. Per quel che riguarda la danza, Anna Cappellini e Luca Lanotte , campioni europei nel 2014 e secondi classificati nel 2015 e nel 2016; Charlène Guignard-Marco Fabbri , settimi a Bratislava lo scorso anno, e Jessica Tessari-Francesco Fioretti , che sono invece al debutto in una grande rassegna senior.

, campioni europei nel 2014 e secondi classificati nel 2015 e nel 2016; , settimi a Bratislava lo scorso anno, e , che sono invece al debutto in una grande rassegna senior. Tra le coppie: Nicole Della Monica e Matteo Guarise , campioni nazionali in carica; Valentina Marchei e Ondřej Hotárek , vice campioni italiani alla ricerca del podio dopo averlo sfiorato nel 2015; e Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini , all’esordio come coppia in campo europeo.

, campioni nazionali in carica; , vice campioni italiani alla ricerca del podio dopo averlo sfiorato nel 2015; e , all’esordio come coppia in campo europeo. Nel singolo maschile sul ghiaccio ci saranno sia Ivan Righini, quattro volte campione nazionale che però non è riuscito ad andare oltre al 6° posto del 2016, che Matteo Zandron, al debutto europeo.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.com, la nostra app e i social

Segui gli Europei di pattinaggio artistico su Eurosport.com! Highlights di tutte le gare, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche per restare sempre aggiornato sugli Europei di Ostrava.

Potrete rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social con le immagini di gara, i video e le interviste ai protagonisti per essere sempre parte della grande kermesse europea.

Link utili: Le news sugli Europei di Pattinaggio Artistico

Instagram