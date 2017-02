Festeggia "-1 anno a Pyeongchang" pattinando coi campioni Rosolino, Marchei e Hotarek

Vieni a pattinare con noi sulla pista ghiaccio in Gae Aulenti a Milano per festeggiare il "- 1 anno" ai Giochi Olimpici di Pyeongchang.

Insieme a te campioni come Valentina Marchei, Ondrej Hotarek e Massimiliano Rosolino che si cimenterà così con la sua terza disciplina: dopo nuoto e triathlon, il pattinaggio... lui che veste scarpe, e in questa occasioni pattini, numero 48...

Puoi venire per un selfie e per dichiarare cosa sono per te i Giochi Olimpici, un'occasione unica per conoscere tre campionissimi dal vivo e per assaporare con loro le emozioni di uno degli sport più eleganti a livello olimpico. Ti aspettiamo dalle 17 e non dimenticare che la pista resta aperta fino al 12 febbraio.