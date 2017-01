Le ambizioni di Carolina Kostner e Cappellini / Lanotte verso i Mondiali di Helsinki

Carolina Kostner e la coppia di danza composta da Anna Cappellini e Luca Lanotte hanno offerto all’Italia due nuove medaglie europee in occasione dei Campionati Europei di pattinaggio di figura 2017. Per i protagonisti della rassegna di Ostrava il prossimo grande appuntamento sarà quello dei Campionati Mondiali di Helsinki, che avranno luogo dal 29 marzo al 2 aprile presso la Hartwall Arena.

Nella sua carriera stellare, Carolina Kostner è già salita sul podio iridato in ben sei occasioni: campionessa mondiale nel 2012, l’altoatesina ha collezionato anche due argenti e tre bronzi. Dopo il decimo podio europeo, l’azzurra andrà alla ricerca della settima medaglia iridata, obiettivo tutt’altro che fuori portata per Carolina. Essendo già riuscita a mettersi dietro una delle tre russe, Kostner ha dimostrato di fare ancora parte dell’élite mondiale, visto che quel Paese è considerato come il leader assoluto nel settore femminile. Naturalmente ad Helsinki saranno presenti anche le migliori pattinatrici extraeuropee, provenienti da Stati Uniti, Canada e soprattutto Giappone: non dimentichiamo, infatti, che nella Finale del Grand Prix Satoko Miyahara ha ottenuto la seconda posizione alle spalle dell’imbattibile Evgenia Medvedeva e davanti ad Anna Pogorilaya.

Compito difficile, dunque, ma non impossibile per Carolina. Ancor più difficile sarà invece quello di Anna Cappellini e Luca Lanotte, in una specialità, come quella della danza, dove le coppie statunitensi e canadesi sono sempre salite sul podio negli ultimi anni. Bisogna risalire al 2004 per ritrovare un podio mondiale tutto europeo, mentre nelle ultime due edizioni solamente i francesi Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron hanno ottenuto il podio per il nostro continente, vincendo in entrambi i casi l’oro. Campioni mondiali nel 2014, Anna e Luca dovranno dunque fare i conti con coppie come quella dei fratelli statunitensi Maia ed Alex Shibutani, ma soprattutto con i canadesi Tessa Virtue / Scott Moir, tornati all’apice dopo due stagioni di assenza.

In conclusione, l’Italia si presenterà anche ad Helsinki con due carte potenzialmente da medaglia, ma l’esito della spedizione sarà tutt’altro che scontato: non dimentichiamo, del resto, che nelle ultime due edizioni della competizione iridata gli azzurri non hanno ottenuto medaglie.

