Nuovi obiettivi per Ondrej Hotarek: il backflip sul ghiaccio

Ondrej Hotarek si sta allenando da solo. Per la verità, non ha intenzione di abbandonare la carriera di coppia con Valentina Marchei, ora che si sono meritati il pass per PyeongChang 2018, ma per questo gesto tecnico particolare deve inevitabilmente fare da sé.

Già, perché il nostro Ondra, che non è più un ragazzino nel circuito ma che ne mantiene comunque lo spirito e la spensieratezza, sta provando una figura che da tempo ha allenato a terra: il backflip sul ghiaccio.

" Di nuovo sul ghiaccio con il backflip. Ho chiesto ai miei amici di farmi assistenza per essere sicuri. Prevenire è meglio che curare. È passato un po' dall'ultima volta sul ghiacico. Ma l'ho sentito bene. "

Ondra ha già postato su Instagram le sue evoluzioni, prima sull'erba e poi sul parquet della palestra... Un conto, però, è eseguire il salto mortale all'indietro su un terreno ammortizzato o su uno in cui c'è attrito, con le scarpe, e un altro è farlo in movimento sul ghiaccio e con due lame sotto i piedi!

In realtà, questo salto, una volta acquisito nel suo bagaglio tecnico, non potrà servirgli in gara, visto che è un elemento vietato in quanto ritenuto pericoloso, ma soltanto in esibizioni e galà. Già altri prima di lui si sono mostrati abili in questo movimento, come Philippe Candeloro e Brian Orser. La più temeraria, però, fu Surya Bonaly, che lo porto in gara atterrandolo addirittura su un piede solo: il pubblico andò in visibilio, ma l'atleta subì delle impietose detrazioni proprio per la grave violazione.

In ogni caso, vietato o no, è sempre spettacolare veder fare un salto indietro sul ghiaccio. Non dovremmo incoraggiare Ondrej a insistere, ma...