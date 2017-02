Successo per Anna Cappellini e Luca Lanotte nella Bavarian Cup

I danzatori azzurri Anna Cappellini e Luca Lanotte sono stati i grandi protagonisti della Bavarian Cup 2017, che si è tenuta nel fine settimana presso l’Eislaufzentrum di Oberstdorf. Già al comando dopo la short dance, i vicecampioni europei hanno realizzato una splendida free dance, valutata 114.08 punti, con 57.20 punti di tecnico e 56.88 punti per le componenti del programma. Il totale di 190.14 punti consente ai pattinatori italiani di superare per la prima volta la fatidica soglia dei 190 punti, migliorando nettamente i 186.64 punti dell’ultima rassegna continentale.

Podio confermato anche per le altre posizioni in classifica: in seconda posizione troviamo infatti gli spagnoli Olivia Smart / Adriá Díaz (171.70 punti), mentre sul gradino più basso del podio salgono i padroni di casa tedeschi Kavita Lorenz / Joti Polizoakis (156.64 punti).

Nella giornata di domenica si è tenuto anche il programma libero maschile, che ha sancito la vittoria dello statunitense Vincent Zhou (247.81 punti) davanti ai giapponesi Hiroaki Sato (204.15 punti) e Shu Nakamura (198.60 punti).

FREE DANCE

FPl. Name Club Nation Points SD FD 1 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 190.14 1 1 2 Olivia SMART / Adria DIAZ ESP 171.70 2 2 3 Kavita LORENZ / Joti POLIZOAKIS ECO GER 156.64 3 3 4 Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN FIN 150.20 4 4 5 Adelina GALAYAVIEVA / Laurent ABECASSIS FRA 145.48 5 7 6 Lorenza ALESSANDRINI / Pierre SOUQUET FRA 143.00 6 5 7 Celia ROBLEDO / Luis FENERO ESP 142.06 7 6 8 Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND GBR 139.30 9 8 9 Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI ITA 138.10 8 9 10 Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN ECO GER 131.24 13 10 11 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 130.60 11 11 12 Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS HUN 124.88 10 13 13 Yuliia ZHATA / Yan LUKOUSKI UKR 122.86 12 12 14 Victoria MANNI / Carlo RÖTHLISBERGER SUI 116.40 14 14 15 Aurelija IPOLITO / Malcolm JONES LAT 103.42 15 15 16 Bailey Anne MELTON / Darian WEISS SUI 86.82 16 17 17 Malin MALMBERG / Thomas NORDAHL SWE 85.84 17 16

FREE SKATING UOMINI

FPl. Name Club Nation Points SP FS 1 Vincent ZHOU USA 247.81 1 1 2 Hiroaki SATO JPN 204.15 2 5 3 Shu NAKAMURA JPN 198.60 3 6 4 Ryuju HINO JPN 196.32 8 2 5 Matteo RIZZO ITA 195.18 5 3 6 Petr KOTLARIK CZE 192.18 7 4 7 Valtter VIRTANEN FIN 181.08 12 7 8 Sondre ODDVOLL BOE NOR 180.09 6 9 9 Dario BETTI ITA 179.57 4 11 10 Lukas BRITSCHGI SUI 179.37 11 8 11 Bela PAPP FIN 175.15 9 10 12 Adrien BANNISTER ITA 158.72 13 12 13 Marco ZANDRON ITA 141.73 14 14 14 Alexander MASZLJANKO HUN 138.72 16 13 15 Fabian PIONTEK EVA GER 126.29 17 15 16 Andras CSERNOCH HUN 111.41 15 16 WD Nicola TODESCHINI SUI

