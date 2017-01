Tarasova-Morozov arpionano l’oro nelle coppie. Sesto posto per Marchei-Hotarek

Grandi emozioni nel programma libero delle coppie di artistico agli Europei di pattinaggio in corso di svolgimento ad Ostrava, in Repubblica Ceca. I tedeschi Aliona Savchenko-Bruno Massot hanno dato spettacolo, totalizzando ben 148,59 punti, record personale frutto di 73,15 per la componente tecnica e 75,44 per l’artistica. La super-prestazione dei teutonici d’adozione (Savchenko è nata in Ucraina, Massot in Francia), tuttavia, non è bastata per conquistare il titolo continentale. I russi Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, pur facendo segnare il secondo score nel segmento di gara (146,76), hanno sfruttato al massimo il vantaggio accumulato nel corso del corto, imponendosi con un totale di 227,58, oltre cinque lunghezze in più rispetto agli avversari, fermatisi a quota 222,35.

I neo-campioni d’Europa, al primo titolo in carriera, hanno frantumato il personal best con cui si imposero a dicembre nella Finale del Grand Prix a Marsiglia (213,85). Per Savchenko-Massot, invece, è arrivato il secondo argento consecutivo in una rassegna continentale.

Il podio è stato completato dai francesi Vanessa James-Morgan Cipres, per la prima volta a medaglia in questa competizione. Pur perdendo una posizione rispetto al libero, i transalpini si sono resi artefici di un miglioramento strabiliante, portando da 198,90 a 220,02 il proprio record personale e facendo registrare il miglior risultato assoluto nelle componenti tecniche del programma libero (74,27). L’Italia non ha sfigurato con le tre coppie presenti in gara. Valentina Marchei-Ondrej Hotarek si sono migliorati di oltre due punti nel punteggio complessivo (191,93), conseguendo una sesta posizione soddisfacente. Ottava piazza per Nicole Della Monica-Matteo Guarise, mentre i giovani Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini hanno recuperato ben tre posizioni rispetto al corto, chiudendo undicesimi (anche in questo caso con tanto di personal best).