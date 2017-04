VIDEO - Evgenia Medvedeva, la regina del ghiaccio, in versione Sailor Moon

Una campionessa completa, capace di emozionare come agli ultimi Mondiali dove ha conquistato l'oro, la 17enne russa ha incantato il Giappone durante l'Exhibition World Team Trophy a Tokyo con uno spettacolo dedicato e ispirato completamente a Sailor Moon, famosissimo anime nipponico.

Evgenia ha infatti danzato sulle note della sigla Moonlight Densetsu, recitando e cantando, e cambiandosi anche di abito, mandando in visibilio il pubblico presente. Una prima volta assoluta per la fenomenale atleta russa, che ha svelato di essere una grandissima appassionata di cartoni e in particolar modo proprio di Sailor Moon, si è così confermata una fuoriclasse a 360°