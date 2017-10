Rostelecom Cup LIVE su Eurosport Player: tornano in scena Carolina Kostner e Marchei-Hotarek

La Rostelecom Cup 2017 di Mosca sarà la prima tappa del Grand Prix di pattinaggio di figura 2017-2018, che terminerà a dicembre con le Finali di Nagoya, in Giappone, e che per molti atleti rappresenta un ottimo banco di prova per testare i nuovi programmi in vista dei Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018. Per gli appassionati italiani, la principale attrazione della competizione moscovita sarà Carolina Kostner, che tornerà a calcare il ghiaccio del circuito mondiale quattro anni dopo l’ultima apparizione. L’altoatesina, che nella tappa russa vanta tre podi, compresa una vittoria nel 2008, dovrà vedersela soprattutto con le agguerritissime padrone di casa, capitanate dalla due volte campionessa mondiale Evgenia Medvedeva, accompagnata dalla plurimedagliata Elena Radionova e dall’esordiente Valeria Mikhailova, classe 2002. In gara anche la giapponese Wakaba Higuchi, seconda al Lombardia Trophy proprio davanti a Carolina, e la statunitense Mariah Bell, sul podio nella passata stagione a Skate America.

Reduci dalla terza posizione ottenuta al Lombardia Trophy di Bergamo, Valentina Marchei ed Ondřej Hotárek rappresenteranno l’Italia nelle coppie d’artistico. I due disputeranno insieme la Rostelecom Cup per il terzo anno consecutivo, dopo il sesto posto del 2015 ed il quarto del 2016. Per fare meglio bisognerà battere una delle tre coppie padrone di casa (Kristina Astakhova / Alexei Rogonov, Ksenia Stolbova / Fedor Klimov, Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov) senza dimenticare i canadesi Julianne Séguin / Charlie Bilodeau, che l’anno scorso vinsero a sorpresa Skate America.

Nella danza, Charlène Guignard e Marco Fabbri rappresenteranno la terza carta nel mazzo azzurro. Anche in questo caso, la squadra russa partirà con almeno due possibilità di podio, grazie alle coppie Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev ed Alexandra Stepanova / Ivan Bukin, ma anche le nazionali nordamericane schiereranno atleti di primo piano: il Canada presenterà Piper Gilles / Paul Poirier, mentre gli Stati Uniti si affideranno a due coppie di fratelli, visto che i più esperti Maia ed Alex Shibutani saranno affiancati dai campioni mondiali junior Rachel e Michael Parsons. L’unica prova che non vedrà italiani in gara sarà dunque quella maschile, che pure non sarà priva di motivi di interesse. Il più atteso sarà il campione olimpico e mondiale in carica, il giapponese Yuzuru Hanyu, che quest’anno ha già fatto parlare di sé stabilendo il primato mondiale del programma corto all’Autumn Classic International di Montréal. Lo statunitense Nathan Chen, il russo Mikhail Kolyada e l’imprevedibile kazako Denis Ten, che suole iniziare le stagioni a rallentatore per puntare alle gare più importanti, saranno i suoi principali avversari.

giuliochinappi@oasport.it

Il programma completo

Venerdì 20 ottobre

Ore 15.00 – corto danza (Guignard/Fabbri)

Ore 17.50 – corto coppie artistico (Marchei/Hotarek)

Ore 19.00 – corto donne (Kostner)

Sabato 21 ottobre

Ore 14.45 – libero danza (Guignard/Fabbri)

Ore 16.35 – libero coppie artistico (Marchei/Hotarek)

Ore 18.20 – libero donne (live anche Eurosport 2) (Kostner)