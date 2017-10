Italia già in forma olimpica: Tumolero, Giovannini e Ghiotto firmano i personali sui 5000 m

L’Italia sembra essere in grandissima forma a un mese dall’inizio della Coppa del Mondo di speed skating, valida anche come qualificazione alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. A Inzell (Germania) si è infatti disputata l’International Race e gli azzurri si sono messi in grandissima forma.

Nicola Tumolero, Andrea Giovannini, Davide Ghiotto hanno ben figurato sui 5000m siglando i primati personali: rispettivamente 6:17.23, 6:17.69 e 6:17.78 concludendo soltanto alle spalle del fuoriclasse olandese Kramer e del tedesco Geisreiter. Non male anche Riccardo Bugari (6:31.98, personale per il 17esimo posto) e Michele Malfatti (6:36.36 per il 22esimo posto).

L’Italia si distingue anche sui 1500m grazie a Ghiotto (1:51:83) e Bugari (1:51.98) che firmano il personale mentre Tumolero e Giovannini agguantano la top ten. Francesca Lollobrigida vola sui 1500m in 2:00.16, nello sprint vanno invece annotati i tempi di Yvonne Daldossi (39.37) e Francesca Bettrone (39.71).