Felice Moncelli conquista il titolo Internazionale dei pesi superwelter

Dopo l’incontro tra Italia Thunder e Colombia Heroicos, valido per i quarti di finale delle World Series of Boxing 2017, il PalaSport Vespucci di Via Vertumno, a Roma, ha ospitato una serie di incontri tra professionisti, il cui match clou era rappresentato dalla sfida tra Felice Moncelli ed Adriano Nicchi, che metteva in palio la cintura WBC International dei pesi superwelter.

Ad imporsi è stato il ventitreenne pugliese Moncelli, che è stato premiato ai punti con verdetto non unanime (115-113, 114-114, 116-112) dopo un incontro molto equilibrato soprattutto nella prima parte. Conquistando la cintura lasciata vacante dallo spagnolo Sergio García, Moncelli ha ottenuto anche la sua sedicesima vittoria in carriera, a fronte di quattro sconfitte ed un pareggio. Trentaseienne toscano, Nicchi ha invece incassato la quinta sconfitta in una carriera che conta anche ventiquattro vittorie e due sconfitte.