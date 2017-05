Boxe: Giacobbe Fragomeni pensa al titolo europeo? A 47 anni non ha intenzione di fermarsi

Dopo oltre un anno di assenza dai ring ed un’avventura televisiva culminata con la vittoria de L’Isola dei Famosi, Giacobbe Fragomeni è tornato a combattere nel gennaio di quest’anno al Teatro della Luna di Assago, dove ha affrontato l’ungherese Tamás “Psycho” Polster. Nessuno conosceva realmente la forma fisica del quarantasettenne milanese, ma sin dai primi pugni si è capito che il rientro dell’ex campione mondiale WBC dei pesi massimi leggeri non sarebbe stato semplicemente aneddotico, e soprattutto che non si sarebbe trattato semplicemente di un match di congedo dalla boxe.

Con una vittoria brillante, avvenuta in solamente tre riprese sulle sei in programma, Fragomeni ha ottenuto la sua trentaquattresima vittoria in carriera, in quello che non solo non è stato il suo ultimo incontro da professionista, ma che potrebbe essere l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita da pugile. Il veterano del ring ha infatti manifestato costantemente la sua intenzione di proseguire la propria carriera, magari puntando ancora a cinture importanti. Intanto, Fragomeni sarà protagonista alla Night of Kick and Punch 7, in programma per il prossimo 24 giugno al Teatro Nuovo di Milano, dove affronterà un avversario ancora da definire. “Vorrei affrontare un argentino o un brasiliano”, ha dichiarato Fragomeni in vista del suo prossimo match, “non so ancora se per il 24 giugno siano disponibili. In caso contrario, un peso massimo leggero europeo lo troviamo. Deve, comunque, essere un buon pugile perché voglio verificare quale livello, a 47 anni, posso raggiungere. Se sarò soddisfatto della mia prestazione, combatterò ancora in autunno“.

A questo punto, l’obiettivo finale di Fragomeni potrebbe essere la conquista della cintura europea, per la quale aveva già tentato di organizzare una sfida. Proprio la cintura continentale EBU dei pesi massimi leggeri sarà messa in palio il prossimo 4 giugno tra un altro esperto pugile italiano, Mirko Larghetti, ed il belga Yves Ngabu, dopo che il titolo era stato abbandonato dall’ucraino Dmytro Kucher per tentare l’avventura mondiale, poi fallita. Siamo comunque certi che Fragomeni osserverà con attenzione il match, per capire se sia effettivamente il caso di sfidare colui che si laureerà campione europeo della categoria.

