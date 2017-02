Boxe, il ritorno di Clemente Russo: Punto a Tokyo 2020

“Ho risposto subito di si alla proposta della FPI di tornare a indossare i pantaloncini della Thunder. Cosa che ho fatto per 4 edizioni consecutivamente, riuscendo a vincere una Coppa Individuale nel 2011 e il Titolo a Squadre nel 2012". Clemente Russo torna a vestire guantoni e pantaloncini per una nuova avventura dell’Italia Thunder nelle World Series of Boxing. Reduce da una poco felice esperienza al Grande Fratello Vip, il pugile campano ha voglia di mettersi alle spalle le polemiche per tornare nel mondo a lui più caro.

"Ho molta voglia di rimettermi in gioco, anche pensando a Tokyo 2020. Non sarebbe male, infatti, prendere parte alla quinta Olimpiade, che penso sarebbe un record assoluto per un boxer”, ha dichiarato ancora Russo nel corso della conferenza stampa di presentazione della squadra italiana in vista del massimo torneo a Squadre della Boxe Mondiale.

Russo salirà sul rung giovedì 9 nel match contro i British Lionhearts (H 20.30 PalaSport Roma Via Vertumno – Diretta SportItalia), per il quale il peso ufficiale ci sarà mercoledì 8 nella sede del Corriere dello Sport, Media Partner Thunder.