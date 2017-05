Boxe: nuova cintura per Vissia Trovato! Sconfitta per squalifica l’argentina Portillo

Già campionessa europea e mondiale, Vissia Trovato ha conquistato una nuova cintura internazionale, impegnata domenica sera sul ring della Palestra Nuova di Ascona, in Svizzera. La trentaquattrenne lombarda ha affrontato l’argentina Marisa Joana Portillo in un match valido per il titolo Intercontinentale WBA dei pesi piuma, cintura assegnata per la prima volta in assoluto.

Ad aprirle la strada verso il successo è stata la squalifica della ventottenne sudamericana, rea di ripetute trattenute ai danni di Trovato, fino a quando l’arbitro non ha preso l’estrema decisione, nel corso dell’ottava ripresa.

Con questo successo, Trovato raggiunge quota otto vittorie in altrettanti incontri disputati da professionista. Portillo, invece, conta ormai diciotto vittorie, quattordici sconfitte e tre pareggi.

