Boxe, Pacquiao torna sul ring ad aprile: l'avversario è l'australiano Horn

New York (Usa), 11 gen. (LaPresse) - Manny Pacquiao tornerà sul ring il prossimo 22 aprile, nel match contro l'australiano Jeff Horn, per difendere il titolo mondiale dei pesi welter. Lo ha annunciato il presidente della società di promozione Top Rank, Bob Arum, ad Espn, spiegando che l'incontro dovrebbe svolgersi in una città dell'Australia o degli Emirati Arabi: per quest'ultima ipotesi sono in lizza Dubai o Abu Dhabi. Pacquiao, 38 anni, approfitterà di una pausa nei lavori del Senato filippino, dove è stato eletto lo scorso maggio. "Sono entusiasta della prospettiva di affrontare una leggenda come Pacquiao", ha commentato Horn.