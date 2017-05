Boxe: Valentino Manfredonia conquista l’oro a Grodno, argento per Guido Vianello

Due pugili azzurri hanno preso parte al Torneo Internazionale Elite Maschile Usova, che si è tenuto nel fine settimana sui ring bielorussi di Grodno. Nella categoria dei pesi mediomassimi (81 kg), Valentino Manfredonia ha conquistato la medaglia d’oro dopo il grave lutto familiare che lo ha colpito poco più di un mese fa, mentre il supermassimi Guido Vianello (+91 kg) ha ottenuto l’argento.

Il direttore tecnico azzurro Emanuele Renzini ha così commentato la prova attraverso il sito federale: “Ottimo test per entrambi in vista degli Europei di Kharkiv. Molto soddisfatto della prova di Valentino Manfredonia, così come quella di Vianello che, a mio avviso, avrebbe meritato l’oro“.

RISULTATI

27/05

Quarti 81 Kg Manfredonia vs Bwambare SWE 5-0

Quarti +91 Kg Vianello vs Babaten MDA 5-0

26/05

Semifinali +91 Kg Vianello vs Doronin BLR 5-0

27/05

Semifinali 81 Kg Manfredonia vs Xonaev BLR 4-1

28/05

Finale +91 Kg Vianello vs Kaleev BLR 1-4

Finale 81 Kg Manfredonia vs Maxal POL 5-0

