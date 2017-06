Cavallaro e Manfredonia assicurano due medaglie negli Europei all'Italia

Si è da poco conclusa la sesta giornata dei Campionati Europei di boxe 2017, attualmente in corso di svolgimento sui ring ucraini di Kharkiv: il bilancio complessivo di quest’oggi, il cui programma era interamente dedicato ai quarti di finale, parla di due medaglie assicurate e quattro sconfitte per i colori azzurri.

Nella categoria dei pesi medi (75 kg), Salvatore Cavallaro ha regalato all’Italia la prima medaglia di questa competizione continentale, travolgendo il pugile olandese Max Petrus van der Pas ed ottenendo un successo ai punti con verdetto unanime da parte dei giudici. In semifinale, il pugile siciliano dovrà incrociare i guantoni con il ventunenne ucraino Oleksandr Khyzhniak, già medagliato di bronzo ai Giochi Europei, che ha battuto per 5-0 la testa di serie numero uno del seeding, il russo Petr Khamukov.

L’altra medaglia è arrivata in chiusura di giornata per merito del peso mediomassimo Valentino Manfredonia (81 kg), che affrontava il pericoloso georgiano Iago Kiziria: l’azzurro non ha comunque tremato di fronte ai colpi del caucasico, imponendosi per split decision con il punteggio di 4-1. In semifinale, Manfredonia dovrà vedersela con il pugile accreditato della prima testa di serie, il fortissimo irlandese Joseph Ward, classe 1993, già due volte campione europeo e due volte medagliato mondiale, che nel suo match dei quarti di finale ha travolto per 5-0 lo scozzese Sean Lazzerini.

Quattro, invece, i pugili italiani sconfitti ai quarti di finale, che comunque possono essere soddisfatti per aver conquistato il pass mondiale. Nella sessione pomeridiana, il peso minimosca Federico Serra (49 kg) ha ceduto per 5-0 al forte spagnolo Samuel Carmona Heredia, mentre il peso gallo Raffaele Di Serio (56 kg) si è arreso per 3-1 all’inglese Kurt Anthony Walker. Per quanto riguarda la sessione serale, invece, il peso mosca Manuel Cappai (52 kg) è stato superato per 5-0 dall’inglese Niall Dean Farrell, mentre il peso welter Vincenzo Mangiacapre (69 kg) ha incrociato i guantoni con il tedesco Abass Baraou, venendo battuto solamente per 3-2.

La buona prestazione dell’Italia in questa rassegna continentale è confermata dal numero di sei qualificati per la rassegna iridata di Amburgo: solamente Inghilterra, Ucraina e Russia hanno fatto meglio. Questi i numeri completi dei pass mondiali ottenuti dai vari Paesi europei: Inghilterra (9), Ucraina (8), Russia (7), Italia (6), Azerbaijan (5), Irlanda (4), Bielorussia (3), Francia (3), Ungheria (3), Germania (3), Scozia (3), Olanda (3), Spagna (3), Armenia (2), Bulgaria (2), Danimarca (2), Israele (2), Moldavia (2), Polonia (2), Georgia (2), Croazia (1), Romania (1), Lituania (1), Turchia (1), Norvegia (1), Slovacchia (1).

Questo, invece, il commento del coach azzurro Emanuele Renzini al termine della giornata di combattimenti: “Eccellente la prova di Serra, alla luce soprattutto della sua poca esperienza internazionale. Si è trovato di fronte un pugile fortissimo e quotato, quale è Heredia, imponendogli il suo ritmo nel primo round. Dal secondo in poi l’iberico è uscito, ma Serra ha tenuto testa. Sono molto felice delle sue prestazioni. Di Serio ha pagato fisicamente il match di ieri, non riuscendo a esprimersi ai suoi soliti livelli e facendo vedere il suo pugilato fatto di schivate e rientri. Anche per lui solo applausi, visto che, come Serra, ha comunque centrato la qualificazione Mondiale. Cavallaro sta entrando in forma e oggi ha avuto la meglio contro un avversario forte e ostico, che ha un pugilato simile al suo. Salvo ha vinto fisicamente questo incontro, conquistando la semifinale e il bronzo sicuro. Spiace per Cappai, che non è riuscito a ripetere la brillante prestazione di ieri, che gli ha almeno garantito il pass Mondiale. Spiace molto per Vincenzo, che sta ritornando ai suoi grandissimi livelli cui credo arriverà per il Mondiale. Grandissima prova di Manfredonia che conquista una meritatissima semifinale, superando un avversario molto scorbutico e bravo“.

Ricordiamo che domani si osserverà una giornata di riposo, mentre Cavallaro e Manfredonia torneranno sul ring venerdì 23 giugno per le rispettive semifinali.

