Europei 2017: Salvatore Cavallaro bronzo, Oleksandr Khyzhniak ancora troppo forte

Settima giornata di combattimenti per i Campionati Europei di boxe 2017, attualmente in corso di svolgimento a Kharkiv, in Ucraina. I combattimenti odierni riguarderanno interamente le semifinali: i vincitori si qualificheranno alle finali delle dieci categorie di peso, previste per domani, mentre gli sconfitti si metteranno comunque al collo la medaglia di bronzo.

Nella categoria dei pesi medi (75 kg), Salvatore Cavallaro ha regalato all’Italia la prima medaglia grazie alla vittoria ottenuta ai quarti sul pugile olandese Max Petrus van der Pas (5-0). In semifinale, il pugile siciliano ha invece incrociato i guantoni con il ventunenne ucraino Oleksandr Khyzhniak, già medagliato di bronzo ai Giochi Europei, che ha battuto per 5-0 la testa di serie numero uno del seeding e campione in carica, il russo Petr Khamukov.

La sfida tra i due arrivava come rivincita della rassegna continentale Under 22, quando l’ucraino aveva sconfitto il siciliano ai quarti di finale, per poi andarsi a prendere la medaglia d’oro. Khyzhniak, questa volta aiutato anche dal pubblico di casa, si è confermato un cliente decisamente ostico per l’azzurro, ed in grado di dominare il match, salvo un leggero abbassamento di ritmo nella seconda ripresa. Alle fine, il verdetto dei giudici ha parlato in suo favore con verdetto unanime (30-26, 30-27, 29-28, 30-27, 30-26).

Per Cavallaro resta comunque un’edizione degli Europei decisamente positiva, che l’ha visto confermarsi sul podio continentale due anni dopo il sorprendente bronzo vinto a Samokov.

giulio.chinappi@oasport.it