Fragomeni pronto per nuove sfide dopo la vittoria su Polster. Europeo in vista?

Dopo oltre un anno di assenza dai ring ed un’avventura televisiva culminata con la vittoria de L’Isola dei Famosi, Giacobbe Fragomeni è tornato a combattere sabato al Terato della Luna di Assago, dove affrontava l’ungherese Tamás “Psycho” Polster. Nessuno conosceva realmente la forma fisica del quarantasettenne milanese, ma sin dai primi pugni si è capito che il rientro dell’ex campione mondiale WBC dei pesi massimi leggeri non sarebbe stato semplicemente aneddotico.

Con una vittoria brillante, avvenuta in solamente tre riprese sulle sei in programma, Fragomeni ha ottenuto la sua 34esima vittoria in carriera, in quello che probabilmente non sarà il suo ultimo incontro da professionista. Il veterano del ring ha infatti manifestato in diverse occasioni la sua intenzione di proseguire la propria carriera. Concetto ribadito anche nella conferenza stampa di presentazione del match con Polster: “Se va bene questo match contro Tamas Polster, non mi pongo limiti: magari potrebbero organizzare una sfida tra vecchietti contro Roy Jones, che combatte il 17 febbraio“, aveva dichiarato. Visto l’esito positivo dell’incontro, ci aspettiamo di rivederlo presto sul ring.

Sarà dunque Roy Jones il prossimo avversario di Fragomeni? Anche lui classe 1969, lo statunitense da sessantaquattro vittorie e nove sconfitte se la dovrà prima vedere con il canadese Bobby Gunn prima di sapere cosa avverrà successivamente. Ma l’obiettivo finale di Fragomeni potrebbe essere la conquista della cintura europea, per la quale aveva già tentato di organizzare una sfida. Obiettivo reso possibile anche dal fatto che il titolo continentale è attualmente vacante in seguito alla decisione dell’ucraino Dmytro Kucher di provare a conquistare il titolo IBO contro il tedesco Marco Huck, con quest’ultimo che ha avuto la meglio.