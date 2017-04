Joshua campione del mondo dei pesi massimi, Klitschko ko in un match leggendario

Anthony Joshua si conferma Campione del Mondo dei pesi massimi (cinture WBA, IBF e quella vacante IBO) sconfiggendo Wladimir Klitschko per ko tecnico all’undicesimo round, in un incontro davvero ai limiti del leggendario, combattuto a viso aperto da entrambi i pugili, degno di un film e della nomea di match dell’anno. Quattro atterramenti nella categoria regina non si vedevano da tempo immemore.

Al Wembley Stadium di Londra, davanti a 90mila spettatori (record di pubblico per un incontro di boxe su suolo britannico), è andato in scena un duello spettacolare, intenso, emozionante, palpitante. Due grandissimi pugili si sono affrontati senza mezzi termini, senza risparmiarsi, senza tirarsi indietro.

Klitschko ha dimostrato ancora una volta quanto sia grande, un autentico combattente, un pugile che è già entrato nella storia e che a 41 anni ha provato ancora una volta a salire sul tetto del Mondo (sarebbe stata la terza, numero riuscito a pochi, tra cui Muhammad Ali). Al rientro dopo 17 mesi dalla sconfitta contro Fury, l’ucraino ha ceduto per merito dell’avversario e probabilmente dirà addio alla grande boxe.

Anthony Joshua, 24 anni più giovani del rivale, ha confermato la propria imbattibilità tra i professionisti, trionfando per la 19esima volta in carriera, tutte per ko. Per la prima volta, però, il britannico è stato costretto ad andare oltre la settima ripresa: se l’è sudata fino in fondo perché di fronte aveva uno dei più grandi degli ultimi 20 anni. Ricordiamo che Joshua è il Campione Olimpico di Londra 2012, quando in Finale sconfisse il nostro Roberto Cammarelle con verdetto discusso.

La cronaca del match

I primi tre due round sono di studio, si vede soltanto un bel destro di Klitschko in avvio del secondo. Nel quarto un potente destro dell’ucraino fa la differenza, ma Joshua risponde prontamente con lo stesso colpo e prova a salire in cattedra.

Il quinto round è ai limiti del surreale, succede davvero di tutto, una ripresa degna della scenografia di un film, un copione che da tempo non si vedeva su un ring. Joshua parte a spron battuto, con una serie micidiale di destri mette al tappeto l’avversario. Una potenza inaudita che mette in ginocchio Klitschko, ferito al sopracciglio sinistro. L’ucraino però non è mai domo, rimane in piedi, riordina le idee, piazza un paio di sinistri micidiali che pietrificano il britannico, poi un montante destro a pochi istanti dal gong.

Klitschko è micidiale nel sesto round. A due minuti dal termine sfodera un destro violentissimo con cui atterra Joshua! Il britannico si rialza, resiste all’avanzare dell’avversario e porta a termine una ripresa davvero incredibile.

Klitschko dimostra poi tutta la sua superiorità nel settimo e nell’ottavo round. Joshua ha perso lo smalto e fatica a combattere alla pari con l’avversario che non piazza colpi micidiali ma controlla ampiamente l’incontro, subito poco o nulla. La classe dell’ucraino e la sua lunga esperienza fanno la differenza.

Nel nono round un bel destro di Joshua ma Klitschko replica con un jab sinistro, a quel punto l’incontro sembra essere pari a tutti gli effetti prima delle ultime tre riprese. Nel decimo i due iniziano a legare dopo mezzora davvero intensissima, ma un paio di destri nel finale fanno pendere la bilancia dalla parte di Klitschko.

Qui però svolta definitivamente l’incontro. Joshua show nell’undicesimo, con una combinazione letale culminata nel montante destro mette al tappeto Klitschko! L’ucraino va a terra a 90 secondi dal termine, poi dopo pochi secondi Joshua lo rimette di nuovo ko. Il 41enne non ci sta, si rimette in piedi, il britannico mette l’avversario all’angolo, una raffica di pugni letale che spinge l’arbitro a chiudere l’incontro. Anthony Joshua è Campione del Mondo per ko tecnico a un minuto dal termine dell’undicesimo round.