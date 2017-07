L'impresa del professor Jeff Horn: batte ai punti Manny Pacquiao e vince il titolo mondiale

Il Suncorp Stadium di Brisbane potrebbe aver segnato definitivamente la fine della carriera pugilistica di Manny Pacquiao. Dopo il ritorno sul ring e la riconquista della cintura mondiale WBO dei pesi welter, il trentottenne filippino sperava di di restare in auge ancora per qualche anno, ma la battuta d’arresto è arrivata alla prima difesa della cintura iridata, contro il padrone di casa australiano Jeff Horn, che si è imposto ai punti con verdetto unanime da parte dei giudici (117-111, 115-113, 115-113). Il campione in carica è stato condizionato anche da una ferita subita nella settima ripresa, ma è a tutti chiaro come oramai Pacquiao abbia perso lo smalto dei tempi migliori.

Il filippino patisce così la sua settima sconfitta in carriera, a fronte di cinquantanove vittorie e due pareggi, mentre il ventinovenne Horn, professore di educazione fisica di ruolo in un liceo di Brisbane, conserva la sua imbattibilità, con diciannove successi ed un pareggio.

