Mayweather vs. McGregor si farà: l'incontro più assurdo frutterà 175 milioni di dollari

Il match tra Floyd Mayweather e Conor McGregor si farà, ed ora si conoscono anche la data ed il luogo dell’incontro: il 26 agosto presso la MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. Di fronte, dunque, si troveranno lo statunitense, imbattuto in quarantanove match disputati da professionista, e l’irlandese, stella delle MMA, all’esordio in un match di boxe. Galattici i compensi per i due fighter con McGregor che dovrebbe incassare 75 milioni di dollari mentre Mayweather ne incasserebbe 100.

Naturalmente, visto che il match sarà un “canonico” incontro di pugilato, tutti danno Floyd Mayweather come il grande favorito dell’incontro, nonostante i quarant’anni di età ed i quasi due anni di inattività che saranno passati al momento della sfida con il ventottenne pluricampione dell’UFC.

giulio.chinappi@oasport.it