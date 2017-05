Pugilato professionistico ai Giochi Olimpici: idea fattibile o pura follia?

Ormai è ufficiale, i pugili professionisti a partire da Rio 2016 potranno ambire alla medaglia olimpica. A segnare la svolta è stata la decisione dell’AIBA, la federazione internazionale di pugilato, che dopo anni di scontri con le mille federazioni che compongono l’universo della boxe professionistica, WBA e WBO in testa, ha invece deciso che a partire da adesso i pro potranno tentare di qualificarsi per andare ai Giochi Olimpici a difendere i colori del proprio paese.

Tra il dire e il fare, però, c’è sempre una grande distanza e non è detto che, nonostante le nuove regole, a Rio vedremo l'atteso scontro fra professionismo e dilettantismo sul ring. Proviamo allora ad analizzare i vari aspetti di una decisione per alcuni aspetti epocale partendo da un aspetto non secondario, cioè che a frapporsi fra i professionisti e le Olimpiadi, oltre ai tempi strettissimi, ci sono le federazioni pro, che sono arrivate a minacciare di due anni di squalifica tutti quei pugili che decidano di andare a Rio per giocarsi una medaglia.

Le differenze tra pugliato dilettantistico e professionistico

Perché tutti questi problemi per il pugilato, dal momento in cui ormai in praticamente tutti gli sport le Olimpiadi sono aperte ai professionisti? Probabilmente per le molte differenze che in effetti esistono fra la boxe dilettantistica e non, a partire dai regolamenti fino ad arrivare alla preparazione atletica. Gli incontri dei dilettanti, tanto per fare un esempio, si svolgono su un massimo di tre riprese, mentre quelli professionistici su 12, nel primo caso gli atleti hanno la testa coperta da un casco da boxe, nel secondo no, per non parlare della preparazione atletica, molto diversa vista la differente durata degli incontri.

Roberto CammarelleLaPresse

Il professionismo alle Olimpiadi

La boxe, si diceva, è uno degli ultimi sport olimpici riservati ai dilettanti, visto che dal 1992 praticamente tutte le altre competizioni sono state aperte ai professionisti. Inserito nel programma dei Giochi fin dall’edizione di St Louis 1904, il pugilato non è mai stato tolto dal programma ad eccezione dell’edizione di Stoccolma 1912. A partire da Londra 2012 sono inoltre state inserite le gare femminili. Quando, dunque, prima dei Giochi di Barcellona si decise che anche chi faceva sport per lavoro e non solo per passione poteva prendere parte alle Olimpiadi, la boxe rimase volontariamente fuori da questa rivoluzione.

Cassius Clay Eurosport

Le reazioni dal mondo della boxe

Come è ovvio che sia, le reazioni dal mondo della boxe non si sono fatte attendere e per lo più sono state reazioni di scetticismo o aperta contrarietà. Tra i più ostili alla scelta di “invitare” i pro a Rio è stato nientemeno che Giovanni De Carolis, attuale campione mondiale WBA nella categoria dei pesi supermedi, che ha spiegato a Repubblica come, secondo lui, sia impossibile pensare a una qualificazione olimpica in così poco tempo; il romano ha poi sottolineato le enormi differenze esistenti fra i due rami del pugilato arrivando a parlare di due sport diversi.

Di parere completamente diverso è invece Clemente Russo, argento a Pechino e Londra, rimasto dilettante per il sogno di vincere l’oro olimpico, che sempre a Repubblica ha espresso un parere favorevole alla delibera Aiba. Russo sostiente infatti che l’ingresso dei professionisti renderebbe più mediatico il torneo di boxe di Rio e che proprio la differenza di preparazione e di stile di combattimento fra le due categorie renderebbe più interessanti le sfide.

Clemente RussoOther Agency

Tanti i commenti anche nel panorama internazionale, dove i big del pugilato hanno espresso via social network la propria idea. Tra i primi a cinguettare su twitter è stato Lennox Lewis, oro mondiale a Seul 1988 e poi, una volta passato al professionismo, più volte campione mondiale nella categoria pesi massimi, contrarissimo alla delibera Aiba, tanto da inserire un pollice in giù per la federazione internazionale.

Aveva espresso la stessa contrarietà di Lewis, ma in tempi non sospetti, quando ancora la notizia era solo nell'aria, la leggenda internazionale del pugilato Mike Tyson, che aveva definito ridicola l'idea che professionisti e dilettati potessero incontrarsi sul ring olimpico.

Domenica 5 mancheranno due mesi esatti alla partenza dei Giochi e la questione sembra ancora molto aperta. Come andrà a finire? A Rio vedremo davvero i professionisti sul ring o si tratta solo, come ipotizzato da tanti, di una mossa pubblicitaria dell’Aiba per far parlare della boxe olimpica?