Pugile passa la notte con tre donne: derubato per 3 milioni di dollari

Il messicano Julio Cesar Chavez ha trascorso un weekend che difficilmente dimenticherà a Las Vegas. Dopo aver perso il match contro Canelo Alvarez, Chavez è rientrato in hotel assieme alla moglie ma, dopo che questa si è assentata per addormentare la figlia, ha proseguito la serata assieme a tre ragazze conosciute nella hall.

In un video pubblicato in rete, si vede il pugile, in stato confusionario per l'alcol, sdraiato sul letto di una suite a petto nudo e le tre donne in atteggiamenti provocanti: al risveglio, Chavez si è accorto di essere stato derubato del cellulare, dell'orologio da 40.000 dollari e, soprattutto, dell'assegno da 3 milioni di dollari che avrebbe dovuto incassare per il combattimento sostenuto la notte precedente.

Chavez ha già sporto denuncia e chiesto alle autorità di rintracciare le donne attraverso il video pubblicato sui social, anche se questo ha rivelato la sua scappatella alla moglie: la donna non ha però biasimato il comportamento dell'uomo, accusando invece le ragazze di averlo drogato per poter abusare di lui ed effettuare la rapina.