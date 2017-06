Pugile Usa in coma farmacologico dopo sconfitta per ko

Milano, 12 giu. (LaPresse/Reuters) - Il pugile americano Daniel Franco è in coma il giorno dopo essere stato battuto da Jose Haro in un match dei pesi piuma al casinò WinnaVegas di Sloan, nell’Iowa. Il 25enne Franco è finito al tappeto all’ottavo round con un pesante diritto del pugile avversario. Ricoverato in ospedale, ha subito un intervento chirurgico di emergenza per fermare due emorragie cerebrali. Attualmente è in coma farmacologico.

Fonte Reuters - Traduzione LaPresse