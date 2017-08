Si chiude l'era Klitschko: l'ex Campione dei pesi massimi si ritira, niente rematch con Joshua

L'ex campione del mondo dei pesi massimi Wladimir Klitschko ha annunciato il suo ritiro dal mondo del pugilato, escludendo così una rivincita con Anthony Joshua. Il 41enne ucraino è stato infatti battuto dal britannico all'11° round nel match disputato a Wembley lo scorso aprile, ma non tende la mano ad un possibile rematch che in realtà era stato già programmato per l’11 Novembre a Las Vegas.

Klitschko ha ufficializzato il ritiro sul suo sito e ha pubblicato un video sul suo account ufficiale Twitter...

" 27 anni fa ho iniziato il mio viaggio. E questa è stata la miglior scelta professionale che avrei mai potuto fare. Sono riuscito a fare tutto ciò che sognavo di fare, ma ad un certo punto della nostra vita dobbiamo, o vogliamo, cambiare le nostre carriere e prepararci per il prossimo capitolo, e tracciare un percorso verso nuove sfide. Ovviamente, io non sono un'eccezione a questo, e adesso è il mio turno "

Dominatore della categoria dei pesi massimi per più di un decennio, Klitschko ha mantenuto la propria imbattibilità per undici anni di fila, prima di perdere gli ultimi due match contro Tyson Fury ed Anthony Joshua. L’ucraino chiude la propria carriera con un bilancio di 64 vittorie e 5 sconfitte, senza dimenticare il titolo olimpico dei pesi supermassimi vinto nel 1996 ad Atlanta.