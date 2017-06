Tim Hague non ce l'ha fatta: il pugile muore due giorni dopo essere andato al tappeto

Addio a Tim Hague: il match contro Adam Braidwood, in un gala organizzato al Center d'Edmonton, è stato l'ultimo per il pugile 34enne canadese. Ex combattente di Ufc, 120 chili per 1 metro e 93, è stato messo ko a più riprese: l'ultima volta gli è stata fatale. La caduta violenta sul ring ha causato danni irreversibili al cervello del pugile che è stato ricoverato in ospedale per due giorni in coma, oggi la notizia della morte.

Hague era al suo quarto incontro (una vittoria e tre sconfitte, l'ultima fatale) da pugile professionista: dal 2006 al 2016 si era cimentato nelle MMA, dove aveva disputato ben 34.