WBA supermedi: De Carolis delude al Foro Italico, Polyakov si prende il titolo

Giovanni De Carolis esce sconfitto dal Foro Italico di Roma, battuto ai punti con verdetto unanime dall’ostico ucraino Viktor Polyakov nel match che assegnava il titolo internazionale WBA dei pesi supermedi. Un esito che il pugile romano, di fronte a un pubblico davvero numeroso, non si aspettava ma naturale conseguenza di un incontro in cui non è mai riuscito a esprimere la sua boxe, dimostrandosi tecnicamente inferiore al rivale che ha così colto una delle vittorie più importanti della carriera.

L’ex Campione del Mondo (aveva perso la cintura lo scorso autunno) tornava a combattere in casa dopo due anni e c’era grande attesa su di lui: aveva annunciato battaglia, era carichissimo, sembrava in grande forma ma poi sul ring non è mai riuscito a fare la differenza, subendo l’avversario che lo ha messo sotto in quasi tutti i round. Giovanni De Carolis puntava alla vittoria per ottenere una nuova chance iridata ma l’esito di questa nottata sembra cancellare ogni velleità di poter combattere per il Mondiale nell’immediato futuro.

Il 32enne non ha praticamente mai piazzato un colpo efficicace al corpo del 35enne Polyakov che ha così ottenuto il tredicesimo successo da professionista. L’ucraino nato in Russia ha picchiato forte, esibendo una grande varità di colpi, lasciando pochissimi margini all’avversario: ha comandato l’incontro con il jab sinistro, ha trovato dei grandi ganci, alla corta distanza è risultato insuperabile e De Carolis non ha mai trovato la giusta misura.

Il folto pubblico del Centrale del Foro Italico ha tributato comunque un grosso omaggio al proprio beniamino, entrato sulle note del Gladiatore ma oggi incappato in una serata no, magari frenato anche dall’emozione e dalle importanti aspettative della vigilia.

L’Incontro è stato indirizzato già alla terza ripresa con un forte montante al corpo, colpo che ha deciso anche il quarto round. Nella prima parte dell’incontro vanno annotati anche un paio di colpi bassi di Polyakov. De Carolis prova ad accettare il corpo a corpo nel settimo round ma dalla corta distanza l’ucraino è davvero un mostro e qui capisce di avere in pungo l’incontro. Giovanni dovrebbe cambiare il ritmo ma davvero non ne ha, nell’ottava ripresa fatica a trovare il giusto tempo e subisce anche un pesante destro al volto. Nel nono il romano è costretto a legare più volte, è veramente alle corde e le ultime tre riprese sono pura accademia, condotte agevolmente dal vincitore.