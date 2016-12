Dakar 2017, come seguirla su Eurosport. Tutti gli appuntamenti in programma

Neanche il tempo di assaporare i primi istanti del 2017 che subito gli appassionati di motori e di sport dovranno volgere la loro attenzione alla maratona del deserto, la Dakar che inizierà il suo avventuroso darsi dal 2 gennaio per poi concludersi il 14. 38esima edizione annunciata come la più dura da quando si corre in terra sudamericana nella quale la navigazione e la lettura del percorso saranno qualità ancor più importanti. Per la prima volta nella storia, la partenza sarà dal Paraguay, ad Asuncion, con arrivo in Argentina a Buenos Aires. 9000 chilometri suddivisi in 12 tappe, sei giorni consecutivi di gara a più di 3000 metri di altitudine, circa 4200 km di Prove Speciali. Un vero inferno, stimolante però per i coraggiosi partecipanti.

Le emozioni del rally raid più famoso del mondo saranno trasmesse in TV in Italia da Eurosport, con Eurosport 1 che ogni sera, attorno alle 23.00, dedicherà un approfondimento di 30′, con commento affidato a Nicola Villani.

Guarda questo evento su Eurosport Player

Ecco a voi il programma completo

2 Gennaio: partenza da Asuncion (Paraguay) arrivo a Resistencia (Argentina) – 454 km

3 Gennaio: partenza da Resistencia (Argentina) arrivo a San Miguel de Tucuman (Argentina) – 803 km

4 Gennaio: partenza da San Miguel De Tucuman (Argentina) arrivo San Salvador de Jujuy (Argentina) -780 km

5 Gennaio: partenza da San Salvador de Jujuy (Argentina) arrivo da Tupiza (Bolivia) – 521 km

6 Gennaio: partenza da Tupiza (Bolivia) arrivo Oruro (Bolivia) – 692 km

7 Gennaio: partenza da Oruro (Bolivia) arrivo La Paz (Bolivia) – 786 km

8 Gennaio: Giornata di riposo a La Paz (Bolivia)

9 Gennaio: partenza La Paz (Bolivia) arrivo Uyuni (Bolivia) – 622 km

10 Gennaio: partenza Uyuni (Bolivia) arrivo Salta (Argentina) – 892 km

11 Gennaio: partenza Salta (Argentina) arrivo Chilecito (Argentina) – 977 km

12 Gennaio: partenza Chilecito (Argentina) arrivo San Juan (Argentina) – 751 km

13 Gennaio: partenza San Juan (Argentina) arrivo Rio Cuarto (Argentina) – 759 km

14 Gennaio: partenza Rio Cuarto (Argentina) arrivo Buenos Aires (Argentina) – 786 km