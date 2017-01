Dakar 2017, la classifica dopo la prima tappa: miglior tempo di Martin Kolomy tra i camion

I 39 km di “speciale” della prima tappa della Dakar 2017, da Asunción (Par) a Resistencia (Arg), hanno visto il successo dell’equipaggio ceco capeggiato da Martin Kolomy, tra i camion, al volante del Tatra Phoenix. Kolomy si è reso protagonista di una prova maiuscola affrontando con grande attenzione e velocità questo stage 1 ottenendo il miglior crono in 30″00 e precedendo di 13″ l’olandese Ton Van Genugten (Iveco) e di 27″ l’altro pilota orange Martin Van den Brink (Renault Trucks).

Il campione uscente Gerard de Rooy (Iveco) ha limitato a 42 secondi il proprio distacco, nonostante la sua ruota posteriore sinistra abbia preso fuoco nell’ultimo chilometro. Per quanto concerne gli altri protagonisti attesi, quarta prestazione odierna per Ales Soprais, anch’egli al voltante di un Tatra, distanziato dalla vetta di 31″. Più attardati l’argentino Federico Villagra in nona piazza a 1″26 (Iveco) ed il russo Ayrat Mardeev (Kamaz), vincitore del rally raid nel 2015, 14° a 1’41”.

Per quanto concerne i piloti italiani il trio Paolo Calabria, Loris Calubini e Beppe Fortuna (Mercedes) si è piazzato in 38esima piazza a 18’02” dal leader mentre Renato Rickler del Mare, David Giovannetti e Leonardo Cini (Iveco) si sono classificati 46esimi a 27’07”. Ricordiamo che la classificazione odierna sarà importante per stabilire l’ordine di partenza del round di domani.

CLASSIFICA TOP10

Pos. N° Name Mark Time variation Penalty 508 KOLOMY (CZE) KILIAN (CZE) KILIAN (CZE) TATRA 00:30:00 – – 507 VAN GENUGTEN (NLD) VAN LIMPT (NLD) DER KINDEREN (NLD) IVECO 00:30:13 00:00:13 – 506 VAN DEN BRINK (NLD) KOZLOVSKY (CZE) BLANKESTIJN (NLD) RENAULT TRUCKS 00:30:25 00:00:25 – 503 LOPRAIS (CZE) STROSS (CZE) TOMANEK (CZE) TATRA 00:30:31 00:00:31 – 500 DE ROOY (NLD) TORRALLARDONA (ESP) RODEWALD (POL) IVECO 00:30:42 00:00:42 – 505 NIKOLAEV (RUS) YAKOVLEV (RUS) RYBAKOV (RUS) KAMAZ 00:30:50 00:00:50 – 509 VERSLUIS (NLD) KLEIN (DEU) PRONK (NLD) MAN 00:31:02 00:01:02 – 512 ARDAVICHUS (KAZ) BRUYNKENS (BEL) HUISMAN (NLD) MAN 00:31:21 00:01:21 – 502 VILLAGRA (ARG) YACOPINI (ARG) TORLASCHI (ARG) IVECO 00:31:26 00:01:26 – 513 SOTNIKOV (RUS) AKHMADEEV (RUS) LEONOV (RUS) KAMAZ 00:31:31 00:01:31 –

