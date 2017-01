Dakar 2017, le classifiche dopo la secondo tappa: Loeb comanda tra le auto, Price tra le moto

Nella seconda tappa della Dakar 2017, da Resistencia a San Miguel de Tucumàn, per 803 Km totali, di cui 275 di prova speciale sigillo, tra le auto, della Peugeot di Sebastien Loeb. Un vero e proprio fulmine il nove campione del mondo rally. Su un terreno dove le capacità di navigazione contano relativamente, in favore di una base velocistica spiccata, il francese ha dominato la scena fin dal primo intertempo gestendo come meglio non poteva la Toyota Hilux di Nasser Al-Attiyah, giunto a 1’23” dalla vetta. Con questa vittoria Loeb ha voluto subito mettere le parole in chiaro rispetto alla concorrenza, in particolare ai compagni di squadra. Carlos Sainz, Stephan Peterhansel e Romain Dumas hanno dovuto leccarsi le ferite e, tra i tre, l’esperto pilota iberico è riuscito a limitare i danni, giungendo in terza piazza a 2’18” dal primo. Non una buona giornata, dunque, per il campione 2016 Peterhansel, in difficoltà dal primo metro nel confronto diretto con Loeb e gravato all’arrivo di 6’47” dal compagno/rivale. Uno stage 2 da dimenticare per il 12 volte trionfatore della maratona del deserto (su due e quattro ruote). Tuttavia, la Dakar è lunga ed irta di ostacoli ed ancora non si è cominciato a fare davvero sul serio. Se lo augurano soprattutto i tecnici del team Mini, leggermente attardati rispetto alla concorrenza con Al Rajhi, il migliore, in sesta piazza.

Pos. N° Name Mark Time variation Penalty 309 LOEB (FRA) ELENA (MCO) PEUGEOT 02:06:55 – – 301 AL-ATTIYAH (QAT) BAUMEL (FRA) TOYOTA 02:08:18 00:01:23 – 304 SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) PEUGEOT 02:09:13 00:02:18 – 302 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 02:09:14 00:02:19 – 305 ROMA (ESP) HARO BRAVO (ESP) TOYOTA 02:10:17 00:03:22 – 306 AL RAJHI (SAU) GOTTSCHALK (DEU) MINI 02:11:56 00:05:01 – 300 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) PEUGEOT 02:13:42 00:06:47 – 303 HIRVONEN (FIN) PERIN (FRA) MINI 02:15:19 00:08:24 – 310 VAN LOON (NLD) ROSEGAAR (NLD) TOYOTA 02:16:04 00:09:09 – 318 DUMAS (FRA) GUEHENNEC (FRA) PEUGEOT 02:16:04 00:09:09 –

Tra le moto, dopo l’assaggio di ieri il campione in carica Toby Price, in sella alla sua KTM ha incominciato a scavare un bel solco rispetto ai rivali. Il più vicino dei piloti è stato l’altro alfiere della Casa austriaca Matthias Walkner, staccato di 2’39” a precedere la Honda di Paulo Goncalves. Distacchi importanti che già potrebbero dare un’impronta alla classifica generale. considerando che è Price a condurre le danze. Positiva anche la prestazione di Alessandro Botturi sulla Yamaha. Il Bottu, ha ottenuto, infatti, la decima prestazione odierna mantenendo fede ai propositi della vigilia di voler essere nella prima parte della competizione nella top10 per poi giocarsi tutte le carte nelle tappe di “navigazione”.

1 PRICE (AUS) KTM 03:07:17 – – 16 WALKNER (AUT) KTM 03:09:56 00:02:39 – 17 GONCALVES (PRT) HONDA 03:10:11 00:02:54 – 14 SUNDERLAND (GBR) KTM 03:10:40 00:03:23 – 23 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 03:10:58 00:03:41 00:01:00 3 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 03:11:43 00:04:26 – 9 BRABEC (USA) HONDA 03:11:46 00:04:29 – 2 SVITKO (SVK) KTM 03:12:02 00:04:45 – 11 BARREDA BORT (ESP) HONDA 03:12:49 00:05:32 – 18 BOTTURI (ITA) YAMAHA 03:13:25 00:06:08 –

Nei quad, infine è stata il sudamericano Copetti, su Yamaha, a fare la differenza stampando un tempo di 3:14:29 sensibilmente migliore rispetto alla concorrenza. Quasi, infatti 2′ di vantaggio rispetto a Sanabria Galeano e 5’31” sul francese Dutrie. Da sottolineare che i primi tre posti sono stati monopolizzati dai modelli della Casa di Iwata, a testimonianza della forza del progetto nipponico.

Pos. N° Name Mark Time variation Penalty 263 COPETTI (ARG) YAMAHA 03:14:29 – – 257 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 03:16:28 00:01:59 – 280 DUTRIE (FRA) YAMAHA 03:20:00 00:05:31 – 251 CASALE (CHL) YAMAHA 03:20:05 00:05:36 – 271 MEDEIROS (BRA) YAMAHA 03:20:33 00:06:04 – 265 INNOCENTE (ARG) CAN-AM 03:23:19 00:08:50 – 267 KOOLEN (NLD) BARREN RACER 03:25:22 00:10:53 – 277 KUBIENA (CZE) IBOS 03:26:25 00:11:56 – 279 VITSE (FRA) YAMAHA 03:27:08 00:12:39 – 262 DA COSTA (FRA) YAMAHA 03:28:01 00:13:32 –

Camion - Nella seconda tappa della Dakar 2017, da Resistencia a San Miguel de Tucumàn, per 803 Km totali, di cui 275 di prova speciale vittoria tra i camion dell’equipaggio su Renault Trucks composto dall’olandese Van den Brink, il ceco Kozlovsky e l’altro olandese Blanestijn. Un dominio netto evidenziato dal vantaggio di 2’03” rispetto al primo degli inseguitori, il russo Sotnikov su Kamaz. Tanta Olanda in questo stage 2 dei track visto anche il terzo posto di Versluis su Man a precedere Viazovich e il campione uscente De Rooy quinto a più di tre minuti dalla vetta. Dopo l’exploit di ieri, il ceco Kolomy, su Tatra, non si è ripetuto giungendo ottavo mentre l’argentino Villaga su Iveco ha conquistato la sesta piazza, anch’egli distanziato di poco più di 3′ (3’05”). Chi continua ad avere problemi è il russo Mardeev giunto all’arrivo con 16’23” di ritardo in 21esima posizione. La sua Dakar si fa decisamente in salita. CLASSIFICA TOP 10 Pos. N° Name Mark Time variation Penalty 506

giandomenico.tiseo@oasport.it