Le classifiche dopo la 3a tappa: Peterhansel si impone tra le auto, Barreda dilaga

Dopo le prove stile WRC delle prime due giornate, ecco la prima vera tappa Dakariana di questa edizione 2017, con la terza frazione che si snodava da San Miguel de Tucumàn a San Salvador de Jujuy. Nel complesso i corridori hanno percorso 780 km di stage dei quali 364 cronometrati, quindi un maggior chilometraggio di PS rispetto alle due tappe inaugurali. Ma la difficoltà non è stata tutta qui: in questa occasione, infatti, sono stati affrontati i primi veri passaggi off-road (anziché le veloci piste sterrate di ieri). Tra le auto, il successo è andato al francese Stèphane Peterhansel, che precede l’altra 3008 DKR di Sainz di 1’54″, in netto recupero tra l’ultimo punto di controllo e l’arrivo, dove ha guadagnato più di 1 minuto alla Peugeot numero 300. Lo spagnolo è stato tallonato dalla Mini di Hirvonen, ma nel finale è Loeb a 3’08″ che fa meglio; quarto il finlandese, a 3’57″, poi Al Rajhi a 13’13″ e Roma a 13’16″. Nasser Al-Attiyah è rimasto fermo per un’ora prima di ripartire a causa di un problema ad una ruota e deve probabilmente dire addio alle chance di ottenere il successo finale. Problemi anche per De Villiers e Roma – quest’ultimo è quello che ha ceduto meno terreno tra i tre – per quella che è stata una giornata molto difficile in Toyota.

Pos. Nome Mark Tempo Distacco 1 · LOEB (FRA) · ELENA (MCO) PEUGEOT 06:54:56 – 2 · SAINZ (ESP) · CRUZ (ESP) PEUGEOT 06:55:38 00:00:42 3 · PETERHANSEL (FRA) · COTTRET (FRA) PEUGEOT 06:59:14 00:04:18 4 · HIRVONEN (FIN) · PERIN (FRA) MINI 07:04:34 00:09:38 5 · ROMA (ESP) · HARO BRAVO (ESP) TOYOTA 07:08:00 00:13:04 6 · AL RAJHI (SAU) · GOTTSCHALK (DEU) MINI 07:10:13 00:15:17 7 · DESPRES (FRA) · CASTERA (FRA) PEUGEOT 07:10:21 00:15:25 8 · TERRANOVA (ARG) · SCHULZ (DEU) MINI 07:16:25 00:21:29 9 · PRZYGONSKI (POL) · COLSOUL (BEL) MINI 07:22:33 00:27:37 10 · PROKOP (CZE) · MINOR (AUT) FORD 07:28:50 00:33:54 11 · DE VILLIERS (ZAF) · VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 07:30:16 00:35:20 12 · DUMAS (FRA) · GUEHENNEC (FRA) PEUGEOT 07:32:53 00:37:57

Tra le moto, prestazione da incorniciare quella offerta dallo spagnolo Joan Barreda, che centra così il primo sigillo sul RAID dopo un dominio durato lungo tutto il tracciato. È suo infatti il riferimento di questo mercoledì in 4:22’41”, quanto basta per sbaragliare la concorrenza e portare la Honda in vetta alla gara, scalzando Toby Price dal trono. Una giornata da dimenticare per l’australiano, partito in mattinata da leader della gara. Fin dall’inizio l’alfiere KTM ha faticato, arrivando a fine tappa con un ritardo dallo spagnolo che sfiora i 23’. Adesso si ritrova addirittura quinto nelle generale. Alle spalle di Barreda l’inglese Sunderland, distanziato comunque dal pilota Honda di ben 13’29”, mentre col terzo crono si colloca Renet (+16’30”), braccato da Quintanilla (+17’02). Il cileno precede di 18 secondi Paulo Gonçalves, quest’ultimo terzo nell’assoluta, proprio davanti a Husqvarna. Malissimo il trionfatore della tappa inaugurale, il francese Xavier de Soultrait, alle prese con alcuni problemi alla Yamaha e giunto al traguardo con un ritardo di oltre 34′ che condiziona le speranza di un buon piazzamento. Per quanto riguarda i piloti italiani, ancora una volta si conferma il migliore Alessandro Botturi. Partito stamani con cinque minuti di penalità, causa eccesso di velocità in trasferimento, il pilota di Lumezzane ha ottenuto il sedicesimo tempo complessivo a 36’27” da Barreda. Mercoledì amaro infine per Jacopo Cerutti, vittima di una caduta che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca anzitempo. La sua presenza domani è fortemente in dubbio.