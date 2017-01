Prima tappa Asunción-Resistencia: prova speciale da 39 km

La grande avventura della Dakar 2017 ha finalmente inizio. 9000 chilometri suddivisi in 12 tappe, sei giorni consecutivi di gara a più di 3000 metri di altitudine, circa 4200 chilometri di prove speciali. Coraggio ed avventura saranno i gli aspetti cardine di un rally raid preannunciato come il più duro da quando si corre in Sud America.

In questa prima tappa, da Asunción (Par) a Resistencia (Arg), vi saranno 39 km di speciale per una distanza totale di 454 km. Tappa breve su fondo sabbioso, ma importante per stabilire l’ordine di partenza del giorno dopo. E’ per questo che più per il breve tragitto un assaggio del genere sarà fondamentale da un punto di vista mentale. I concorrenti, infatti, dovranno curare ogni minimo dettaglio per non perdere tempo dai rivali. La maratona del deserto si costruisce fin dai primi metri. In una prova di questa tipologia, piloti come Sebastien Loeb dovrebbero avere qualcosa di più. Su un terreno da rally classico, il nove volte campione del WRC (dal 2004 al 2012) potrebbe essere avvantaggiato a bordo della sua Peugeot. In questo senso gli agguerriti compagni di squadra

Stephane Peterhansel (12 volte vincitore della Dakar tra moto ed auto e primo nell’ultima edizione), Carlos Sainz e Cyril Despres non vorranno di certo farsi trovare impreparati. Stesso discorso per le Toyota capeggiate dal Principe del Deserto Nasser Al Attiyah e Mikko Hirvonen su Mini del Team X Raid.

Un marcamento simile anche tra le moto dove Toby Price, in sella alla super perfomante KTM potrebbe fare la differenza ma attenzione a Kevin Benavides (Honda) e Adrien Van Beveren (Yamaha). Un’attenzione particolare ai nostri occhi l’avrà Alessandro Botturi, unico pilota italiano ufficiale (Yamaha) desideroso di far bene nonché Jacopo Cerutti (Husqvarna), 12° lo scorso anno e miglior italiano alla prima esperienza. Questi alcuni dei temi di interesse di uno stage 1, sulla carta, interlocutorio ma questo termine non è previsto nel vocabolario della Dakar.