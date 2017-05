22 maggio 1987: 30 anni dalla prima Coppa del Mondo di rugby

"Invito allo spettacolo con i mostri del rugby". Questo era il titolo del quotidiano La Repubblica il 22 maggio 1987, in occasione della gara inaugurale della prima "Rugby World Cup" della storia, il primo vero mondiale con protagonista la palla ovale. La parola "invito" non era casuale, visto che l'Italia, in effetti, come altre 13 Nazionali presenti alla prima edizione (tutte tranne le due organizzitrici), era arrivata in Nuova Zelanda, sede prescelta insieme all'Australia del Mondiale, su invito. Non furono, infatti, pensate gare di qualificazione. E all'epoca delle 16 squadre presenti al torneo, solo sette facevano parte dell'International Rugby Board. Quali? Le quattro grandi britanniche (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda), l'Australia, la Francia e la Nuova Zelanda; l'ottava squadra, il Sudafrica, non partecipò al torneo in quanto sotto bando internazionale per via dell'apartheid vigente in quel periodo. Mentre le altre furono scelte tra le formazioni emergenti del panorama rugbistico mondiale. Fu un evento unico, indimenticabile, storico, seguito da circa 800 milioni di persone, che cambiò per sempre il modo di intendere uno sport nobile e apprezzato quale é il rugby.

L'Italia nel match inaugurale contro gli All Blacks

L'incontro inaugurale, che di fatto risulta anche il primo incontro di una manifestazione ufficialmente organizzata dall'International Rugby Board, ci vide protagonisti. All'Eden Park di Auckland, l'Italia, sfidò i "mostri sacri" della Nuova Zelanda, squadra destinata a dominare quella rassegna iridata. Finì malissimo: 70 a 6 per i neozelandesi, che segnarono ben 12 mete, di cui una con l'ex Ct azzurro John Kirwan. Gli All Blacks vinsero poi agevolmente il girone che comprendeva anche Argentina e Fiji. Per la nostra Nazionale, che annoverava in rosa due oriundi sudafricani (Marcello Cuttitta e Tito Lupini) e si affidava alle bandiere Ghizzoni, Bettarello e Mascioletti, arrivò comunque una vittoria contro Fiji nell'ultima partita del gruppo 2. Salvata la faccia ed onesta eliminazione al primo turno. Cosa che accadrà anche nelle future partecipazioni azzurre.

Come si arrivò al Mondiale: l'arrivo del professionismo

Facciamo un passo indietro. Come mai il primo Mondiale di rugby si disputò solamente a fine anni '80? In realtà da molto tempo veniva proposto da alcune Nazioni (Australia e Nuova Zelanda in testa) una rassegna internazionale che coinvolgesse più continenti, ma l'opposizione delle più tradizionaliste nazionali britanniche ed europee aveva sempre fatto tramontare idea. La situazione cambiò improvvisamente agli inizi degli anni ‘80, quando il professionismo iniziò a diffondersi nel rugby. C'era volontà di aumentare il giro di denaro in questo sport ed evitare che gli atleti si permettessero di snobbare le Nazionali per dare disponibilità totale ai club. Nel 1985 venne trovato l'accordo e come sedi vennero appunto scelte Nuova Zelanda e Australia, che erano state i due principali Paesi a promuovere l'evento. Sponsor e pubblicitá ne diedero risonanza. Ci fu un riscontro straordinario in ogni parte del globo.

Nuova Zelanda da record, Europa (quasi) sempre beffata

Gli All Blacks, quindi, tra maggio e giugno del 1987 eliminarono Scozia ai quarti, Galles in semifinale e in finale sconfissero la fortissima Francia. Fu un trionfo sportivo, ma anche un trionfo sociale, per la grande risonanza che ebbe l'evento. Per vincere un secondo Mondiale la Nuova Zelanda dovette poi attendere il 2011, mentre Australia e Sudafrica si spartirono quasi tutte le edizioni nei 24 anni di mezzo. Quasi tutte perché l'Inghilterra, trascinata dal mitico Jonny Wilkinson nel 2003, firmarono quello che tutt'oggi rimane l'unico acuto europeo della storia. Delle otto edizioni iridate fin qui disputate, comunque, la Nuova Zelanda ne ha vinte tre, una in più di Australia e Sudafrica. Sono fin qui 25 le Nazioni che hanno preso almeno una volta parte al Mondiale, che nel settembre del 2019 per la prima volta si giocherá in Giappone. Per l'Italia una sorta di déjá vu, visto che è giá sicura di essere nel girone con la Nuova Zelanda. Proprio come 30 anni fa, come quando il 22 maggio 1987 si scrisse una delle pagine piú importanti della storia del rugby moderno.