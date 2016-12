A Natale si va in meta su Eurosport: il 23 dicembre Treviso-Zebre

Le due rappresentanti della F.I.R. si affronteranno al Comunale di Monigo, tana della squadra veneta. Al commento la coppia d’assi del rugby italiano formata da Antonio Raimondi e Vittorio Munari.

Il Guinness Pro12, una delle leghe internazionali più prestigiose, è la nuova grande esclusiva di Eurosport che, da quest’anno, è andato ad arricchire l‘offerta di rugby del gruppo Discovery, casa del Six Nations e dei test match della nazionale italiana e francese.

Luigi Filippo Ecuba, Senior Director Sports di Discovery Southern Europe afferma: “Siamo davvero lieti di portare nelle case degli appassionati della palla ovale lo spettacolo di una delle leghe internazionali più prestigiose e avvincenti. Il derby italiano del Guinness PRO12 è un evento di un’importanza fondamentale per tutto il movimento e siamo orgogliosi che Eurosport sia il palcoscenico di questa straordinaria festa dello sport. Discovery è sempre di più “la casa del rugby” sia in chiaro sia in pay e, così come per tutte le altre discipline, continueremo a lavorare per rendere l’esperienza dei nostri telespettatori sempre più coinvolgente”

Alfredo Gavazzi, Presidente della Federazione Italiana Rugby, ha dichiarato: “Il PRO12 è parte essenziale del nostro progetto tecnico, un Torneo di altissimo livello dove i nostri migliori atleti possono confrontarsi settimanalmente su standard analoghi al 6 Nazioni. Siamo determinati a rinnovare il nostro accordo di partecipazione al PRO12 per le nostre due franchigie e convinti che l’accordo con Eurosport non potrà che contribuire a fidelizzare sui canali del gruppo i tanti appassionati italiani. Alla Benetton ed alle Zebre, in vista del derby, rivolgo i miei migliori auguri, certo che assisteremo ad un incontro di qualità, utile al CT O’Shea ed al suo staff in vista dell’RBS 6 Nazioni. Sono certo che vivremo un’emozionante antivigilia di Natale”

David Jordan, Direttore del Torneo Guinness PRO12, ha dichiarato: “L’accordo con Eurosport è un’eccezionale notizia per i fans di rugby in Italia, abituati agli altissimi standard qualitativi con cui Discovery offre le gare del 6 Nazioni. Zebre e Benetton Treviso possono contare su una grande rappresentanza di campioni che si confrontano con i migliori esponenti del rugby gallese, scozzese ed irlandese. Discovery e Guinness PRO12 sono due realtà che puntano ad eccellere ed innovare: il nostro Torneo può contare su oltre 250 atleti internazionali e Eurosport permette ai fans di seguire le partite in streaming e in mobilità anche con Eurosport Player. Questo accordo rappresenta un grande successo per il rugby italiano che, ne siamo certi, continuerà a rafforzarsi”

Benetton Treviso- Zebre Rugby è uno degli incontri dell’11° turno della 16^ edizione del Guinness PRO12 che vede la presenza di due rappresentanti italiane, assieme a club delle federazioni gallese, irlandese, scozzese. Le due formazioni si giocano parte delle possibilità di partecipare alla prossima European Rugby Champions Cup: solo chi, a fine stagione, potrà vantare la migliore posizione in classifica sarà, infatti, ammessa alla più importante manifestazione continentale.

Ecco gli altri impegni delle squadre italiane durante le feste natalizie:

sabato 31 dicembre, Benetton Treviso - Glasgow Warriors, dalle 14.00

sabato 31 dicembre, Zebre Rugby - Edimburgo dalle 12.00 su Eurosport Player

Tutte le gare del torneo sono Pro12 disponibili sul servizio Ott Eurosport Player. Per i nuovi abbonati il primo mese di prova è gratuito.